مدیرعامل سازمان صنایع کوچک منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی فرشاد مقیمی را به عنوان معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منصوب کرد.

در حکم عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به فرشاد مقیمی آمده است: با توجه به تعهد، تخصص، شایستگی و سوابق جنابعالی و به استناد صورتجلسه مورخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، به‌موجب این حکم به سمت «معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با همکاری همه بخش‌های مرتبط در وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر سازمان‌های حاکمیتی دولتی و بخش خصوصی و با بهره‌گیری از توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور، ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات و با برنامه‌ریزی و نظارت صحیح و اتخاذ تصمیمات اصولی و راهگشا در جهت ایفای وظایف و تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان و در خدمت به مردم و کسب و کارها کوشا باشید.

گفتنی است مقیمی پیش از این به عنوان سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مشغول به کار بوده است.

در کارنامه کاری مقیمی علاوه بر مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مدیرعاملی شرکت ایران خودرو هم ثبت شده است. البته فرشاد مقیمی پیش از نشستن روی صندلی مدیرعاملی ایران خودرو در جاده مخصوص کرج، در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و هم‌چنین انجمن بهره وری ایران و ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت داشت.