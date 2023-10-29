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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

افزایش ۲۵.۶ درصدی صادرات فولاد تا پایان شهریور ۱۴۰۲

افزایش ۲۵.۶ درصدی صادرات فولاد تا پایان شهریور ۱۴۰۲

ایمیدرو از افزایش ۲۵.۶ درصدی صادرات فولاد تا پایان شهریور ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام‌کرد: کارنامه ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ صنعت فولاد نشان می‌دهد میزان تولید و صادرات شمش فولاد و محصولات فولادی با وجود محدودیت‌های انرژی افزایش یافت.

بر این اساس، شرکت‌های داخلی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۱۵ میلیون و ۴۲۲ هزار تن فولاد میانی (شمش شامل بیلت، بلوم و اسلب) تولید کردند که در مقایسه با رقم تولید شده در مدت مشابه سال گذشته (۱۵ میلیون و ۳۹۶ هزار تن)، نزدیک به ۲ دهم درصد رشد نشان می‌دهد.

میزان تولید محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و انواع ورق) در ۶ ماهه امسال به ۱۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۸۳۵ هزار تن بود که حاکی از افزایش حدود سه درصدی تولید این نوع محصولات است.

میزان تولید آهن اسفنجی نیز با رشد حدود ۶ درصدی به ۱۸ میلیون و ۸۵۷ هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ میلیون و ۸۰۸ هزار تن بود.

شرکت‌های فولادی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، سه میلیون و ۶۹۰ هزار تن فولاد میانی و یک میلیون و ۵۳۸ هزار تن انواع محصولات فولادی صادر کردند که این رقم نسبت به صادرات مدت مشابه سال گذشته (۲ میلیون و ۹۳۷ هزار تن فولاد میانی و یک میلیون و ۴۲۳ هزار تن انواع محصولات فولادی)، به ترتیب ۲۵.۶ درصد و هشت درصد رشد یافت.

کد مطلب 5924566
سمیه رسولی

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