افزایش ۲۵.۶ درصدی صادرات فولاد تا پایان شهریور ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام‌کرد: کارنامه ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ صنعت فولاد نشان می‌دهد میزان تولید و صادرات شمش فولاد و محصولات فولادی با وجود محدودیت‌های انرژی افزایش یافت.

بر این اساس، شرکت‌های داخلی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۱۵ میلیون و ۴۲۲ هزار تن فولاد میانی (شمش شامل بیلت، بلوم و اسلب) تولید کردند که در مقایسه با رقم تولید شده در مدت مشابه سال گذشته (۱۵ میلیون و ۳۹۶ هزار تن)، نزدیک به ۲ دهم درصد رشد نشان می‌دهد.

میزان تولید محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و انواع ورق) در ۶ ماهه امسال به ۱۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۸۳۵ هزار تن بود که حاکی از افزایش حدود سه درصدی تولید این نوع محصولات است.

میزان تولید آهن اسفنجی نیز با رشد حدود ۶ درصدی به ۱۸ میلیون و ۸۵۷ هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ میلیون و ۸۰۸ هزار تن بود.

شرکت‌های فولادی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، سه میلیون و ۶۹۰ هزار تن فولاد میانی و یک میلیون و ۵۳۸ هزار تن انواع محصولات فولادی صادر کردند که این رقم نسبت به صادرات مدت مشابه سال گذشته (۲ میلیون و ۹۳۷ هزار تن فولاد میانی و یک میلیون و ۴۲۳ هزار تن انواع محصولات فولادی)، به ترتیب ۲۵.۶ درصد و هشت درصد رشد یافت.