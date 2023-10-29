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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۶

مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

کمترین تمرد ازقانون مربوط به جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد است

کمترین تمرد ازقانون مربوط به جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد است

یاسوج_ مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد گفت: کمترین تمرد از قانون در بین دستگاه ها و سازمان های استان مربوط به جهاد کشاورزی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کیهان در نشست شورای اداری جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: اگر در گذشته مسئولیت اصلی هر تخلف یا عدم رعایت قوانین با رئیس سازمان و مدیران کل بود، اکنون از کارشناس ناظر یک روستا تا شخص مدیر ارشد در هر دستگاه باید پاسخگوی اقدامات و امضاهای خود باشند.

وی ابراز داشت: سازمان جهاد کشاورزی به لحاظ وسعت وظایف، تعداد نیرو و گستره فعالیت‌ها، سازمانی متفاوت از همه دستگاه‌های اداری است و باید به آن نگاه ویژه‌ای هم در بعد اعتبارات و هم تأمین نیروی انسانی به آن داشت.

مدیرکل دیوان محاسبات استان افزود: سازمان جهاد کشاورزی با آحاد مردم و قشرهای مختلف در شهر و روستا سر و کار دارد و از طرفی مأموریت حساس سلامت مواد غذایی و تأمین آن را بر عهده دارد که این گستردگی جامعه هدف و موضوع سلامت مردم، خدمت در این نهاد را مهم کرده است.

وی با اشاره به حجم بالای کار و مناقصات در بخش کشاورزی، تصریح کرد: این حجم بالای فعالیت در حالی است که سازمان جهاد کشاورزی در بین همه ادارات استان، کمترین واخواهی و تخلف را داشته و اگر موردی هم از واخواهی اسناد داشته، مربوط به تشییع حقوق بیت‌المال نبوده و بحث ابهام در قوانین بوده است.

کیهان ادامه داد: هر چقدر هم نظارت‌ها قوی باشد، اگر خود مدیران و کارمندان سالم نباشند، باز هم تخلف وجود دارد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان گفت: انصافاً در جهاد کشاورزی با انسان‌های پاکدستی روبرو هستیم و دیوان محاسبات در مواجهه با این سازمان کمترین دردسر را دارد و وظیفه خود می‌دانم از تیم مدیریتی آن قدردانی کنم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، اصلاح برخی قوانین، کاهش قوانین متعدد و تناقضات احتمالی، کاهش ابهامات قوانین، موارد خاص برخی ادارات و تسریع در مبادله موافقتنامه‌ها برای آزادی عمل مدیران در هزینه کرد اعتبارات را عوامل مؤثر بر کاهش تخلفات مالی در دستگاه‌ها برشمرد.

کد مطلب 5924570

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