به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "رحمت الله نوروزی" نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره مشکل کمبود آب در کشور و ضرورت مدیریت صحیح منابع آب گفت: در چند سال اخیر به دلیل کاهش بارندگی‌ها در کشور شاهد کمبود شدید منابع آب پایدار در بخش‌های مختلف اعم از شرب، کشاورزی و صنعت بوده‌ایم که این موضوع ضرورت تلاش برای افزایش بهره وری مصرف آب را بیش از پیش مهم کرده است.

وی ادامه داد: وظیفه‌ای که در این خصوص بر عهده مجلس شورای اسلامی است، این است که با تقویت بودجه سالانه بخش آب، به دولت در مسیر ارتقای بهره وری آب کمک کند.

نوروزی افزود: دولت نیز برای پیگیری افزایش بهره وری مصرف آب باید اقدامات متعددی را در دستور کار قرار دهد که از جمله آن‌ها کنترل و نظارت بر میزان برداشت از آب‌های سطحی و زیرزمینی به ویژه در بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به هدر رفت زیاد آب در بخش کشاورزی اضافه کرد: اقدام خوبی که وزارت نیرو در همین رابطه اجرایی کرده است، نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی است که امیدواریم بتواند نقش مؤثری در کنترل میزان برداشت آب چاه‌های کشاورزی داشته باشد.

نوروزی ادامه داد: وزارت نیرو لازم است در کنار تلاش برای کنترل میزان برداشت چاه‌های کشاورزی همچنین نظارت و کنترل دقیقی بر روی میزان برداشت آب از منابع آب سطحی داشته باشد که هر دو مورد به تعامل سازنده وزارت نیرو و جهاد کشاورزی دارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر ضرورت تلاش برای تأمین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: تأمین حداکثری امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با موضوع افزایش بهره وری مصرف آب دارد که باید دولت و مجلس در کنار هم این موضوع بسیار مهم را پیش ببرند.

نماینده مردم علی آباد کتول، همچنین در بخش پایانی سخنان خود درباره جایگاه آب در برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس تاکید بسیار زیادی بر برنامه هفتم به ویژه بخش آب این برنامه دارد و در آن نه تنها تکالیف ویژه‌ای برای دستگاه‌ها در حوزه کنترل و کاهش مصرف آب تعیین شده است، همچنین منابع مالی قابل توجهی با هدف اصلاح ساز و کارهای مدیریتی منابع آب دیده شده است که امیدواریم میزان تحقق این برنامه را در بخش آب به شکل چشمگیری نسبت به برنامه ششم که میزان تحقق آن اصلاً رضایت بخش نبود، افزایش دهد.