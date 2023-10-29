نشست قرارگاه سلامت خانواده برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست قرارگاه سلامت خانواده به منظور بررسی پیشرفت‌های اجرای این برنامه در کشور با حضور وزیر بهداشت، پروفسور «رابرت وولارد»، مشاور سازمان جهانی بهداشت، استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا و رئیس اعتباربخشی پزشکی خانواده در کانادا برگزار شد.

بهرام عین اللهی در این جلسه به موفقیت‌های کشورمان در دوران بعد از انقلاب اسلامی در حوزه سلامت اشاره کرد و نقش مراقبان سلامت در اجرای برنامه ملی سلامت خانواده را ویژه و مهم دانست.

ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت، در این نشست با اشاره به بازدید پروفسور «وولارد» از اجرای طرح سلامت خانواده در استان فارس و جلسه با معاون و مدیران معاونت بهداشت وزارت بهداشت، به بیان برخی اقدامات معاونت آموزشی در برنامه سلامت خانواده پرداخت.

حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز در این نشست گزارشی از ساختار شبکه بهداشت و درمان کشورمان، موفقیت‌های به دست آمده در حوزه سلامت و همچنین پیشرفت‌های برنامه سلامت خانواده در ۹۳ شهرستان کشور ارائه کرد.