خسارت سیل به ۴۵۸ واحد مسکونی در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنی زاده ظهر یک شنبه در جلسه بررسی میزان خسارت سیل در شهرستان اهر گفت: از این تعداد واحد مسکونی خسارت دیده، ۳۵۷ واحد مسکونی شهری و ۱۰۱ واحد مسکونی روستایی می‌باشد.

وی افزود: در اثر سیل شهریور ماه به این تعداد واحد مسکونی از ۱۰ تا ۸۵ درصد خسارت وارد شده است و همچنین لوازم خانگی نیز آسیب دیده است که پیگیر جبران خسارت وارده هستیم.

فرماندار شهرستان اهر گفت: همچنین در اثر سیل اخیر به ۶۰ دستگاه وسایط نقلیه خسارت وارد شده است.

غنی زاده خاطر نشان کرد: از زمان وقوع سیل تاکنون توسط مدیریت بحران شهرستان اهر اقلام مورد نیاز زندگی از جمله بسته‌های معیشتی و اسکان موقت آسیب دیدگان تأمین شده است.