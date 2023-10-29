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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۵

فرماندار شهرستان اهر خبرداد؛

خسارت سیل به ۴۵۸ واحد مسکونی در شهرستان اهر

خسارت سیل به ۴۵۸ واحد مسکونی در شهرستان اهر

اهر- فرماندار شهرستان اهر از خسارت سیل شهریور ماه به ۴۵۸ واحد مسکونی در شهرستان اهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنی زاده ظهر یک شنبه در جلسه بررسی میزان خسارت سیل در شهرستان اهر گفت: از این تعداد واحد مسکونی خسارت دیده، ۳۵۷ واحد مسکونی شهری و ۱۰۱ واحد مسکونی روستایی می‌باشد.
وی افزود: در اثر سیل شهریور ماه به این تعداد واحد مسکونی از ۱۰ تا ۸۵ درصد خسارت وارد شده است و همچنین لوازم خانگی نیز آسیب دیده است که پیگیر جبران خسارت وارده هستیم.

فرماندار شهرستان اهر گفت: همچنین در اثر سیل اخیر به ۶۰ دستگاه وسایط نقلیه خسارت وارد شده است.

غنی زاده خاطر نشان کرد: از زمان وقوع سیل تاکنون توسط مدیریت بحران شهرستان اهر اقلام مورد نیاز زندگی از جمله بسته‌های معیشتی و اسکان موقت آسیب دیدگان تأمین شده است.

کد مطلب 5924746

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