اجرای برنامه سلامت خانواده کم هزینه اما اثربخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، در نشست قرارگاه سلامت خانواده که با حضور وزیر بهداشت و همچنین پروفسورد «رابرت وولارد»، مشارو سازمان جهانی بهداشت و استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به گستره وسیع جغرافیایی کشورمان و دسترسی آحاد جامعه به خدمات بهداشتی اولیه، گفت: خوشبختانه در دوران بعد از انقلاب، موفقیت‌های نظام سلامت کشورمان با ایجاد شبکه بهداشت و درمان و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه محور، چشمگیر بوده است.

وی با بیان اینکه درگیر کردن جامعه در تأمین سلامت، بسیار مهم است، افزود: ادغام آموزش در خدمات بهداشتی و درمانی کشورمان، آثار بسیار مثبتی به همراه داشته و در حال حاضر نیز، نگاه ما به آینده، اولویت ما پیشگیری، ارائه خدمات با تاکید بر تقویت خدمات بهداشتی در مناطق کمتر برخوردار، تقویت طبابت عمومی و حمایت بیمه‌ها از خدمات پیشگیرانه است.

معاون وزیر بهداشت ادغام خدمات کنترل بیماری‌های غیرواگیر و همچنین سلامت روان در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور را ارزشمند دانست و گفت: آموزش‌های لازم برای ارائه دهندگان بسته‌های خدمتی در نظام بهداشت ارائه شده است.

فرشیدی از افزایش دسترسی به خدمات سلامت محور، اجرای برنامه سلامت خانواده، افزایش امید زندگی، کاهش مرگ و میر نوزادان، کودکان کمتر از ۵ سال و مادران باردار، تشخیص و درمان بیماری‌های عفونی و واگیر و همچنین کنترل مالاریا و برخی بیماری‌های مشترک بین انسان و دام به عنوان بخشی از موفقیت‌های کشورمان در حوزه بهداشت یاد کرد.

به گفته وی، برنامه ملی سلامت خانواده، جامع، اثربخش و کم هزینه است که آثار مثبت زیادی در ۹۳ شهرستان کشور به همراه داشته است.