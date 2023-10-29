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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۸

فرشیدی عنوان کرد؛

اجرای برنامه سلامت خانواده کم هزینه اما اثربخش است

اجرای برنامه سلامت خانواده کم هزینه اما اثربخش است

معاون بهداشت وزارت بهداشت از تقویت خودمراقبتی و مشارکت اجتماعی در تامین سلامت به عنوان دو هدف مهم در اجرای برنامه سلامت خانواده نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، در نشست قرارگاه سلامت خانواده که با حضور وزیر بهداشت و همچنین پروفسورد «رابرت وولارد»، مشارو سازمان جهانی بهداشت و استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به گستره وسیع جغرافیایی کشورمان و دسترسی آحاد جامعه به خدمات بهداشتی اولیه، گفت: خوشبختانه در دوران بعد از انقلاب، موفقیت‌های نظام سلامت کشورمان با ایجاد شبکه بهداشت و درمان و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه محور، چشمگیر بوده است.

وی با بیان اینکه درگیر کردن جامعه در تأمین سلامت، بسیار مهم است، افزود: ادغام آموزش در خدمات بهداشتی و درمانی کشورمان، آثار بسیار مثبتی به همراه داشته و در حال حاضر نیز، نگاه ما به آینده، اولویت ما پیشگیری، ارائه خدمات با تاکید بر تقویت خدمات بهداشتی در مناطق کمتر برخوردار، تقویت طبابت عمومی و حمایت بیمه‌ها از خدمات پیشگیرانه است.

معاون وزیر بهداشت ادغام خدمات کنترل بیماری‌های غیرواگیر و همچنین سلامت روان در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور را ارزشمند دانست و گفت: آموزش‌های لازم برای ارائه دهندگان بسته‌های خدمتی در نظام بهداشت ارائه شده است.

فرشیدی از افزایش دسترسی به خدمات سلامت محور، اجرای برنامه سلامت خانواده، افزایش امید زندگی، کاهش مرگ و میر نوزادان، کودکان کمتر از ۵ سال و مادران باردار، تشخیص و درمان بیماری‌های عفونی و واگیر و همچنین کنترل مالاریا و برخی بیماری‌های مشترک بین انسان و دام به عنوان بخشی از موفقیت‌های کشورمان در حوزه بهداشت یاد کرد.

به گفته وی، برنامه ملی سلامت خانواده، جامع، اثربخش و کم هزینه است که آثار مثبت زیادی در ۹۳ شهرستان کشور به همراه داشته است.

کد مطلب 5924748
حبیب احسنی پور

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