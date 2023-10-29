۲۴۹ هزار متر خط انتقال در مناطق محروم استان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید صالحی ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: برای جمعیت ۲۲ هزار نفری در مناطق محروم روستایی کهگیلویه و بویراحمد حدود ۲۴۹ هزار متر شبکه توزیع و خط انتقال در یک سال اخیر کار شد.

وی با بیان اینکه عزم دولت برای سامان دادن به وضعیت آب شرب مناطق مختلف این استان است، ابراز داشت: پروژه‌های اولویت دار آب شرب به ویژه در اصلاح و توسعه هدفگذاری شد.

مدیر عامل آب و فاضلاب استان گفت: از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری بیش از ۳۵ کیلومتر اصلاح و توسعه با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال در یاسوج عملیاتی شده و اصلاح ۱۳ کیلومتری شبکه شهر از محلی دیگر را نیز داشتیم.

صالحی گفت: در مناطق مختلفی در چرام، گچساران، سرفاریاب، لیکک، سوق، قلعه رئیسی و باشت اصلاح شبکه با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال در حال انجام است و بیش از یکهزار و ۶٠٠ متر از شبکه‌های شهر بوستان بعد از ۳۰ سال و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اصلاح شد.