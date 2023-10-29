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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۶

فرمانده انتظامی همدان اعلام کرد؛

کشف تعداد ۳۳۰ هزار نخ سیگار در همدان

کشف تعداد ۳۳۰ هزار نخ سیگار در همدان

همدان- فرمانده انتظامی استان همدان از توقیف دو دستگاه خودرو حامل ۳۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلمان امیری، با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان همدان، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی استان همدان به دو دستگاه خودرو که با حرکات مارپیچ و سرعت بالا در حال تردد بودند، مشکوک که با هماهنگی قضائی متوقف شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودروهای مذکور تعداد ۳۳۰ هزار نخ سیگار مارلبرو و انواع میخ سه پر جهت ایجاد اختلال و جلوگیری از انجام مأموریت پلیس و همچنین دو عدد پلاک جعلی و بی سیم دستی ارتباطی را کشف شد که کارشناسان ارزش تقریبی سیگارهای قاچاق کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: دراین خصوص ۲ نفر دستگیر و پرونده قضائی تشکیل و در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

سردار امیری در پایان با اشاره به تلاش جهادی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا به رغم سختی و خطرات در این حوزه، ضمن تشکر از همکاری آگاهانه شهروندان با پلیس، از شهروندان خواست: با احساس مسئولیت بیشتر چنانچه اطلاعی از چگونگی ورود و نگهداری کالای قاچاق دارند از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته و برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.

کد مطلب 5924922

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