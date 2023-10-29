کشف تعداد ۳۳۰ هزار نخ سیگار در همدان

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلمان امیری، با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان همدان، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی استان همدان به دو دستگاه خودرو که با حرکات مارپیچ و سرعت بالا در حال تردد بودند، مشکوک که با هماهنگی قضائی متوقف شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودروهای مذکور تعداد ۳۳۰ هزار نخ سیگار مارلبرو و انواع میخ سه پر جهت ایجاد اختلال و جلوگیری از انجام مأموریت پلیس و همچنین دو عدد پلاک جعلی و بی سیم دستی ارتباطی را کشف شد که کارشناسان ارزش تقریبی سیگارهای قاچاق کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: دراین خصوص ۲ نفر دستگیر و پرونده قضائی تشکیل و در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

سردار امیری در پایان با اشاره به تلاش جهادی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا به رغم سختی و خطرات در این حوزه، ضمن تشکر از همکاری آگاهانه شهروندان با پلیس، از شهروندان خواست: با احساس مسئولیت بیشتر چنانچه اطلاعی از چگونگی ورود و نگهداری کالای قاچاق دارند از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته و برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.