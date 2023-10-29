به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز به کار دهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین‌آلات کشاورزی در خرم‌آباد، اظهار داشت: این نمایشگاه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اداره کل شیلات، انجمن اتماک، سازمان هواشناسی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان و دیگر سازمان‌های مرتبط استان و… از تاریخ هفتم تا دهم آبان‌ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان لرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه، ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان در بخش کشاورزی و ۱۰ درصد در بخش دامپروری فعال هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: ۲۰ درصد از کل مشارکت‌کنندگان بخش کشاورزی در زمینه نهاده‌ها، ۴۰ درصد از کل مشارکت‌کنندگان بخش کشاورزی نیز در زمینه آبیاری و آبرسانی فعال هستند.

شاهرخی، افزود: علاوه بر این، ۴۰ درصد از کل مؤسسات اقدام به عرضه ماشین‌های و تجهیزات مرتبط با کشاورزی و پهپادها کرده‌اند، ۲۰ درصد کل مشارکت‌کنندگان در بخش‌های علمی، تحقیقاتی فعال هستند.

وی بیان کرد: مشارکت‌کنندگان داخلی از استان‌های تهران، اصفهان، گلستان، مازندران، همدان، مرکزی، البرز، رضوی، زنجان، لرستان، آذربایجان شرقی، قزوین، فارس و… در این نمایشگاه حضور دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: عمده‌ترین اهداف مطرح شده توسط مشارکت‌کنندگان برای حضور در نمایشگاه شامل ایجاد ارتباط مؤثر، تحقیق بازار و بازاریابی، ارائه توانمندی‌های مؤسسه، ورود به بازارهای جدید، اخذ سفارش، معرفی کالا یا خدمات، قیمت‌گذاری کالا و خدمات، گسترش کانال‌های توزیع و ایجاد نمایندگی، رقیب شناسی، سنجش توان رقابتی و… است.

شاهرخی، گفت: شاخصه و اهدافی که در روند برگزاری این نمایشگاه در رسیدن به آن تلاش شده است، برگزاری کارگاه آموزشی هم‌زمان با نمایشگاه در روزهای ۹ و ۱۰ آبان است.

وی اظهار کرد: امیدواریم روزی برسد که هنر و صنعت نمایشگاهی جایگاه علمی، تخصصی خود را پیدا کرده، هر روز شاهد رشد روزافزون نمایشگاه‌ها در ایران و به‌ویژه در لرستان باشیم.