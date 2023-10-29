تیراندازی در پارکینگ دانشگاه ایالتی ورسستر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ارلی در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه اعلام کرد که گمان می‌رود طرفین یکدیگر را می‌شناختند. قربانی دیگر تحت عمل جراحی قرار گرفته و زنده خواهند ماند.

تیراندازی حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد رخ داد. ارلی گفت که نه قربانیان تیراندازی و نه مهاجمان مظنون از دانشجویان این دانشگاه نیستند.

پل ساسیر، رئیس موقت پلیس ورچستر در این کنفرانس گفت که پس از مشاهده فردی که از صحنه خارج شده بود، یک نفر دستگیر شد. یک قبضه سلاح گرم کشف شد و این فرد با اتهامات نگهداری غیرقانونی سلاح گرم مواجه است.