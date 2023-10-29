مرد یخی در انتظار برف و یخ

رسول سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رکوردی که در کشور زده‌ام بیش از ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه حضور در استخر همراه با برف و یخ بوده که توانستم در این فضا شنا کنم.

وی تصریح کرد: هنوز در کشور رکورد جدیدی در این حوزه ثبت نشده و بالاترین رکورد شنا در یخ را بنده به نام خود ثبت کرده‌ام و آمادگی دارم تا به محض بارش برف و یخبندان رکورد جدیدی را نیز ثبت کنم.

این مرد یخی گفت: من اهل مشگین هستم و امیدوارم با تشویق و دلگرمی که همشهریان و هم استانی‌ها به من منتقل می‌کنند، بتوانم همچنان در عرصه رکوردشکنی این حوزه موفق عمل کنم.

سلیمانی با ابراز گلایه از برخی رفتارهای نامناسب افزود: این کارها نباید زمینه اهانت و یا مسخره کردن دیگران را به همراه داشته باشد بلکه این موهبت خدادادی است که نصیب من شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از گرما و شرایط آب و هوایی تابستان بیزارم و همواره به هوای سرد و یخبندان علاقه شدیدی دارم و علت اینکه بدنم مقاوم در برابر سرما است، از آن آگاه نیستم.

این مرد یخی اضافه کرد: به صورت معمول غذا مصرف کرده و عمده مصرف روغن نیز کره حیوانی است که در پخت و پز سعی می‌کنیم از آن استفاده کنیم.

سلیمانی بیان کرد: مشتاقانه منتظر ورود به فصل سرد سال به ویژه بارش برف و یخبندان هستم و امیدوارم از زمستان پیش رو نیز بیشترین لذت را برده و بتوانم حال و هوای مناسب و شرایط جسمانی بهتری را پیدا کنم.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: پزشکان نیز علت مقاوم بودن شرایط بدنی بنده را در مقابل سرما اعلام نمی‌کنند اما این را باید اعتراف کنم که رنگ پوست من به سرخی می‌زند و علت آن را نیز به روشنی درک نمی‌کنم.

سلیمانی تصریح کرد: در صورتی که در سایر مناطق کشور دعوتی از بنده برای ثبت رکورد جدید انجام دهند، با علاقه حاضر می‌شوم ولی تاکنون در این زمینه در سطح کشور دعوتی از من انجام نشده است.

رسول سلیمانی در سال‌های گذشته با شنا در استخر پر از یخ و برف رکورد ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه را از خود جا گذاشته و در منطقه مشگین‌شهر به عنوان مرد یخی معروف است.