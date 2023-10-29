ورزشگاه ۵ هزار نفری پاکدشت ۱۸ ماه دیگر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردستانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید از روند تجهیز کارگاه و آغاز عملیات عمرانی تکمیل پروژه ورزشگاه ۵۰۰۰ نفری شهدای پاکدشت گفت: با توجه به اختصاص اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری، عملیات اجرایی تکمیل ورزشگاه ۵ هزار نفری، پس از ۱۰ سال وقفه، آغاز شده و با بررسی‌های صورت گرفته تا ۱۸ ماه آینده، این پروژه مهم به بهره برداری می‌رسد.

اردستانی با اشاره به سفر سال گذشته آیت الله دکتر رئیسی به پاکدشت افزود: سفر رئیس جمهور، سرعت توسعه شهرستان را افزایش داد و حضور معاون اجرایی، وزرا، استاندار و مدیران کل باعث شد تا بسیاری از گره‌های کور توسعه پاکدشت باز شود.

وی اظهار کرد: اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان زعیم، اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان قیر برای کمربندی جنوبی پاکدشت، دستور سرعت بخشیدن به تکمیل طرح انتقال پساب تصفیه شده جنوب تهران به پاکدشت، دستور رفع مشکل ۱۸ ساله شرکت تعاونی مسکن امیرالمومنین (ع)، معرفی پاکدشت به عنوان منطقه نمونه گردشگری گل و گیاه، موافقت با احداث مترو در پاکدشت و اختصاص ۵۵ میلیارد تومان برای تکمیل استادیوم ۵ هزار نفری تنها بخشی از برکات سفر رئیس جمهور به پاکدشت است.