نوید کرامتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۷ و ۱۸ آبان ماه مسابقات انتخابی کیک بوکسینگ استان با عنوان یادواره شهید مدافع حرم هاشم دهقانی در سالن ۶ هزار نفری رضازاده برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این مسابقات نزدیک به ۲۵۰ نفر از استان اردبیل شرکت کننده وجود دارد، افزود: مسابقه انتخابی کیک بوکسینگ با مشارکت بسیج ورزشکاری استان اردبیل برگزار خواهد شد.

دبیر هیأت انجمن ورزش‌های رزمی استان اردبیل با اشاره به اینکه افتتاحیه این مسابقه ۱۸ آبان ماه رأس ساعت ۱۱ با حضور مسئولین انجام خواهد شد، بیان کرد: ۱۲۰ نفر شرکت کننده نیز از شهرستان‌ها حضور خواهند داشت.

کرامتی با بیان اینکه این مسابقات در بخش آقایان خواهد بود، ادامه داد: رشته کیک بوکسینگ یکی از رشته‌های پرطرفدار و هیجانی است و طرفدار بسیاری دارد که در این راستا زمینه حضور تماشاگران را برای تشویق در ورزشگاه مهیا ساخته‌ایم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در تاریخ ۱۷ آبان ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ عصر وزن کشی این مسابقات در سالن رزمی ۱۲ بهمن انجام خواهد شد.