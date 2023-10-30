به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مجدی نسب پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست رسمی شورای شهر دزفول در صحن علنی این شورا بیان کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد شهرداری دزفول از محل عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای ناپایدار است و این موجب شده تا ساختار بودجه‌ریزی و درآمدی شهرداری دزفول متزلزل باشد.

وی با تاکید بر اینکه تنها ۶.۸ درصد درآمدهای شهرداری دزفول از فروش املاک در سال ۱۴۰۱ محقق شده است، تصریح کرد: بودجه ۱۱ سال گذشته شهرداری دزفول بررسی و نقاط ضعف و قوت بودجه بندی استخراج شده که این تجربه می‌تواند مبنایی برای بودجه‌ریزی سال آینده و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی شهرداری شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر دزفول افزود: ۹۴ درصد بودجه شهرداری دزفول در سال ۹۱، ۶۵ درصد بودجه ۱۳۹۲، ۷۲ درصد بودجه ۱۳۹۳ و همچنین ۶۱ درصد بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری دزفول محقق شده است.

مجدی نسب ادامه داد: ۴۲ درصد بودجه ۱۳۹۵، ۵۳ درصد بودجه ۱۳۹۶، ۶۷ درصد بودجه ۱۳۹۷، ۸۲ درصد سال ۱۳۹۸، ۵۲ درصد بودجه سال ۱۳۹۹، ۶۱ درصد بودجه ۱۴۰۰ و ۷۶ درصد بودجه ۱۴۰۱ محقق شده است.

وی تصریح کرد: نسبت بودجه عمرانی به جاری شهرداری دزفول در محدوده سال ۹۱ تا ۹۶ و از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱، ۲ مسیر متفاوت را طی کرده است؛ کمترین بودجه تخصیص یافته در بودجه شهرداری دزفول مأموریت‌های اجتماعی و فرهنگی معادل سه درصد کل بودجه بوده است.

مجدی نسب گفت: بودجه عمرانی شهرداری دزفول برای ایجاد تأسیسات درآمدزا در چند سال اخیر همواره صفر درصد بوده و این به معنای نبود درآمد پایدار برای شهرداری دزفول است.

وی در ادامه استفاده بهینه از سرمایه‌های شهرداری دزفول را ضروری دانست و افزود: شورای اسلامی شهر دزفول ۲ سال است که درخواست تهیه بانک خودرو و املاک شهرداری دزفول را داشته که تاکنون محقق نشده است.

مجدی نسب با اشاره به جا به جایی ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری دزفول افزود: بودجه سال گذشته شهرداری دزفول بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال بود که ۶۸ ردیف این بودجه به مبلغ ۵۴۰ میلیارد ریال معادل حدود هفت درصد کل بودجه با مصوبه شورا جا به جا شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر دزفول گفت: امید است که جا به جایی ردیف‌های بودجه امسال شهرداری دزفول نسبت به سال گذشته کاهش یابد.