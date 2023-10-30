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۸ آبان ۱۴۰۲، ۶:۱۳

محققان پی بردند؛

توقف مصرف متفورمین می تواند بر مغز افراد دیابتی تأثیر بگذارد

توقف مصرف متفورمین می تواند بر مغز افراد دیابتی تأثیر بگذارد

میلیون ها نفر از افراد مبتلا به دیابت از داروی متفورمین برای کنترل سطح قند خون خود استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که توقف زودهنگام مصرف متفورمین ممکن است خطر ابتلاء به مشکلات تفکر و حافظه را با افزایش سن بیماران افزایش دهد.

«سارا آکلی»، محقق ارشد و اپیدمیولوژیست در دانشگاه بوستون، گفت: «ما دریافتیم که مصرف متفورمین از شروع زوال عقل جلوگیری می‌کند یا آن را به تأخیر می‌اندازد و این بسیار دلگرم کننده است.»

این مطالعه نشان داد افرادی که متفورمین را زودتر قطع کردند، در مقایسه با افرادی که این دارو را ادامه دادند، ۲۱ درصد بیشتر در معرض ابتلاء به زوال عقل بودند.

آکلی گفت: «متفورمین فواید گسترده‌ای دارد، به همین دلیل است که ابتدا در درمان دیابت تجویز می‌شود، و به افراد توصیه می‌شود از آن استفاده کنند مگر اینکه منع مصرف داشته باشند. افراد ممکن است به دلیل عوارض جانبی مانند مشکلات کلیوی یا به دلیل اینکه ترجیح می‌دهند قند خون خود را بدون دارو کنترل کنند، مصرف متفورمین را متوقف کنند.»

برای این مطالعه، محققان موارد جدید زوال عقل را در میان افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ مورد بررسی قرار دادند، از جمله ۱۲۲۲۰ نفر که مصرف متفورمین را متوقف کردند و ۲۹۰۰۰ نفر که دوره را ادامه دادند.

او گفت: «اگر متفورمین مصرف می‌کنید و قصد قطع آن را دارید، ابتدا با پزشک خود صحبت کنید.»

متفورمین همراه با رژیم غذایی و ورزش برای مدیریت دیابت نوع ۲ استفاده می‌شود و دیابت نوع ۲ یک عامل خطر ثابت برای زوال عقل است.

به گفته آکلی: «دیابت نوع ۲ و بیماری آلزایمر چندین ویژگی مشترک دارند، از جمله اختلال در جذب گلوکز به مغز، و گلوکز برای عملکرد مغز حیاتی است. علاوه بر این، این دو وضعیت با مقاومت به انسولین و سطوح بالاتر استرس اکسیداتیو مرتبط هستند.»

وی خاطرنشان کرد: «اگر دیابت نوع ۲ دارید، مدیریت مؤثر آن با متفورمین یا سایر داروهای ضد دیابت به همراه مداخلات سبک زندگی ممکن است خطر زوال عقل را کاهش دهد و از مغز در برابر زوال شناختی محافظت کند.»

کد مطلب 5925154

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    نظرات

    • سیداحمد نبوی یزدی IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 2
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      باسلام من۶۹ساله دیابتی قبلا متفورمین وحالا که پلی وین دی کمیاب مجبور دوباره خواهشمند راهنمایی وانسولین شبی ۲۰واحد باتشکر
    • طوبی IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      11 1
      پاسخ
      تشکرازاین اطلاعات پزشکی
    • دکتر خادم IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      2 0
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      بفرمایید کمخونی ناشی از عوارض متفورمین که روی همه بدن خصوصا ایمنی اثر مخرب داره را چطور درمان کنیم؟

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