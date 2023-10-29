خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها- فاطمه حسینی: برای رسیدن به بزرگ‌ترین انارستان لرستان باید خود را به دست جاده‌ها سپرد تا ۵۰ کیلومتری شهر کوهدشت در استان لرستان؛ جایی که امواج سرخ انار تو را به خود فرامی‌خوانند.

سوار بر پیچ باریک گردنه «سَر آسِن» جاده را پایین می‌رویم و بعد از گذشتن از جاده‌ای باریک، «گراب» را نیز پشت سر می‌گذارم تا پس از چند کیلومتر به تنگه‌ای به نام «تنگ سیاب» برسیم که باید آن را دروازه انارستان لرستان نامید، جایی برای لمس زیبایی‌های یاقوت سرخ ایران!

برداشت انار در «تنگ سیاب» ۲ برابر متوسط کشور است

سطح زیر کشت باغات شهرستان کوهدشت دو هزار و ۵۰۰ هکتار است که هزار هکتار از باغات آن در منطقه «تنگ سیاب» قرار دارد، در انارستان «تنگ سیاب» سه رقم انار «یاقوت»، «دردانه» و «ملس» برداشت می‌شود که از نظر رنگ، طعم و کیفیت قابل‌رقابت با همه انارهای سطح کشور است.

متوسط عملکرد برداشت انار در کشور ۱۲ تا ۱۵ تن بوده و این در حالی است که این عدد در منطقه «تنگ سیاب» لرستان ۲۵ تا ۳۰ تن در هر هکتار است، انار تولیدی این منطقه علاوه بر تولید داخلی به کشورهای امارات، روسیه، ازبکستان و دبی هم صادر می‌شود.

با حداقل‌ترین امکانات محصول را بسته‌بندی و صادر می‌کنیم

پرورش‌دهندگان این محصول ناب، همواره با مشکلات فراوانی دست‌به‌گریبان هستند، از نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی برای فراوری انار، ضعف بسته‌بندی، تا چوب حراج دلالان بر پیکر این محصول.

هرساله در فصل برداشت بوی یاقوت سرخ کوهدشت و لرستان با بوی ناامیدی پرورش‌دهندگان این محصول ناب پیوند می‌خورد، نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی برای فراوری انار، ضعف بسته‌بندی، چوب حراج دلالان بر پیکر انار خوش‌رنگ لرستان، نداشتن برند و ارزان‌فروشی این محصول تنها بخشی از مشکلاتی است که انار لرستان را رنج می‌دهد.

یک باغدار کوهدشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: محصول باغات انار امسال پربار است، اما نبود صنایع تبدیلی و فراوری دغدغه باغداران این منطقه است.

وی با بیان اینکه بیش از هزار هکتار باغ انار در منطقه «تنگ سیاب» کوهدشت وجود دارد، عنوان کرد: از میزان برداشت محصول خود از باغات خدا را شکر راضی هستیم.

باغدار دیگر کوهدشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برداشت انار از باغات منطقه از اواسط مهرماه شروع و تا ۱۵ آبان ادامه دارد، اظهار داشت: انار منطقه «تنگ سیاب» کوهدشت به کشورهای مختلفی صادر می‌شود.

وی عنوان کرد: با همه این اوصاف نبود صنایع تبدیلی از دغدغه‌ها و مشکلات باغداران این منطقه به‌حساب می‌آید.

این باغدار کوهدشتی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما با حداقل ترین امکانات انار باغات خود را بسته‌بندی و به کشورهای امارات، روسیه، ازبکستان صادر می‌کنیم، افزود: «تنگ سیاب» نیاز مبرم به صنایع تبدیلی دارد.

پیش‌بینی برداشت ۴۵ هزار تن انار در کوهدشت

سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سالانه حدود ۶۵ هزار تن انار در لرستان تولید می‌شود.

وی گفت: منطقه «تنگه سیاب» به دلیل آب‌وهوای بسیار مناسب و خاک مرغوب سالانه ۴۵ هزار تن از این میزان را تولید می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: ۷۰ درصد از این میزان محصول انار به بازار استان‌های هم‌جوار ارسال می‌شود.

شاهرخی، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال نیز بیش از ۴۵ هزار تن انار از انارستان شهرستان کوهدشت برداشت و روانه بازار شود.

فرهاد زیویار استاندار لرستان نیز دراین‌رابطه، اظهار داشت: شهرستان کوهدشت باتوجه‌به داشتن باغات انار، ظرفیت بی‌بدیلی برای توسعه گردشگری است که علاوه بر رونق گردشگری کشاورزی با اشتغال‌زایی نیز همراه است.

انار لرستان نیازمند برندسازی است

وی با اشاره به اینکه انار میوه‌ای خاص است که در آیات قرآنی سوره‌های انعام و الرحمن به آن اشاره شده است، بیان کرد: انار میوه‌ای است که کشت آن در ایران قبل و بعد از اسلام سوابق دیرینه‌ای دارد و در کتیبه‌های تخت‌جمشید هم نقش انار مشهود است.

استاندار لرستان، تصریح کرد: در منطقه «تنگ سیاب» کوهدشت کتیبه‌های به‌دست‌آمده که قدمتی قریب به یک هزار و ۸۰۰ سال از کشت این میوه را اثبات می‌کند.

زیویار، عنوان کرد: انار میوه‌ای سرشار از خواص مادی و معنوی است و این میوه از چوب درخت تا پوست میوه و دانه و آب آن کاربرد زیادی دارد به‌طوری‌که پیامبر گرامی اسلام (ص) انار را ارشد میوه‌ها دانسته‌اند که هم خیر دنیوی دارد و هم‌معنوی و کشت این میوه بهشتی در معیشت و رونق اقتصاد ما نیز برکاتی دارد.

وی ادامه داد: انارستان‌های لرستان نیازمند توسعه هستند که در این زمینه، دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه‌های مختلف زیرساخت‌های موردنیاز را برای فعالیت بهتر باغداران و همچنین رفاه گردشگران فراهم کنند.

استاندار لرستان، تأکید کرد: ظرفیت انار در منطقه «تنگه سیاب» کوهدشت باید برندسازی شود که نیازمند برنامه‌ریزی و آمادگی بیشتر در بخش بازاریابی و حمایت از باغداران است و دراین‌خصوص معاونت هماهنگی امور عمرانی و امور اقتصادی استان در دعوت از سرمایه‌گذاران بزرگ، همکاری قابل‌توجهی با باغداران داشته باشد.