مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شبکه آبیاری و زهکشی زرینه‌رود تا آخر مهرماه سال جاری ۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: در حال حاضر شبکه آبیاری و زهکشی بالغ بر ۳۱۰۰ هکتار از دشت زرینه‌رود در دست اجراست.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در راستای ادامه شبکه آبیاری و زهکشی زرینه‌رود، عملیات اجرایی بالغ بر سه هزار و ۱۰۰ هکتار از تیرماه سال جاری آغاز شده و در صورت تأمین و تخصیص به موقع اعتبار مورد نیاز، در سه ماهه اول سال آینده مورد بهره‌برداری کشاورزان قرار خواهد گرفت.

رستگاری با اشاره به اینکه مطالعات اولیه طرح شبکه آبیاری و زهکشی زرینه‌رود در سال ۱۳۴۲ انجام شده است، اظهار کرد: این مطالعات با هدف عمران و آبادانی دشت زرینه‌رود و بهره‌وری بیشتر از منابع آبی میاندوآب انجام شده و در همین راستا عملیات اجرایی احداث سد مخزنی شهید کاظمی بوکان، سد انحرافی نوروزلو، احداث کانال‌های اصلی و قسمتی از کانال‌های درجه دو منطقه آغاز شده‌است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: در سال ۱۳۵۲ مطالعات تکمیلی آن جهت طراحی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی دشت زرینه به صورت تلفیقی از طرحی مدرن و نیمه‌مدرن انجام شده است.

وی، رودخانه‌های زرینه و سیمینه را از عمده‌ترین منابع آب‌های سطحی دشت میاندوآب به صورت سنتی خواند و افزود: رودخانه زرینه‌رود و سیمینه‌رود پس از مشروب ساختن اراضی دشت میاندواب به دریاچه ارومیه می‌ریزد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی کل مساحت اراضی دشت زرینه‌رود تحت پوشش آب‌های سطحی را حدود ۵۷ هزار و ۸۱۲ هکتار اعلام کرد و گفت: شبکه آبیاری و زهکشی حدود ۳۷ هزار و ۵۳۱ هکتار تاکنون اجرا شده و مورد بهره‌برداری کشاورزان قرار گرفته‌است.

سد شهید کاظمی بوکان با حجم مخزن ۸۰۸ میلیون مترمکعب با میزان خروجی آب ۱۰۰ مترمکعب در ثانیه و میزان خروجی سالیانه ۵۵۰ میلیون مترمکعب از طریق سد انحرافی نوروزلو به ظرفیت تخلیه ۵۲۰۰ متر مکعب در ثانیه دشت زرینه را تغذیه می‌کند.

همچنین از طریق یک رشته کانال اصلی (M.C ) به طول ۱۴ کیلومتر و با دبی ۳۳/۵ متر مکعب در ثانیه ساحل چپ و یک رشته کانال اصلی (R.P) به طول ۴۷/۲۶ کیلومتر با دبی ۴۰ متر مکعب در ثانیه ساحل راست دشت زرینه را پوشش می‌دهد.