نجم الدین خسروی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همکاری منابع طبیعی قرار بر این شد که در مناطق شهری بوستان‌هایی طراحی شود که به خانواده‌ها پیشنهاد بدهیم که در صورت تمایل می‌توانند در این بوستان‌ها به عنوان یادگاری برای فرزند خود یک درخت بکارند.

وی افزود: در مناطق روستایی هم پیشنهاد می‌دهیم که در حیاط منازل و یا در کوهپایه‌های نزدیک منازل خود بتوانند یک درخت بکارند.

وی ادامه داد: به طور میانگین سالانه بین ۷ تا ۸ هزار نوزاد در سطح استان متولد می‌شود و اگر از این تعداد ۵۰ درصد از والدین تمایل به کاشت درخت داشته باشند سالانه حدود ۴ هزار درخت در سطح استان کاشت می‌شود.

خسروی اظهار کرد: این به نوعی در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کاشت هر نفر ۴ درخت است که برای استان ما حدود ۷۲ میلیون درخت در چهار سال پیش بینی شده است.

وی با اشاره اینکه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آمده که چنانچه خانواده نسبت به کاشت نهال اقدام نکنند نمی‌توانند شناسنامه نوزا د خود را دریافت کند، افزود: این خبر به هیچ وجه صحیح نیست و هیچ گونه صحبت یا تفاهم نامه‌ای در رابطه با الزام یا اجبار این موضوع نبوده است.

مدیرکل ثبت احوال ایلام اضافه کرد: ضمن اینکه شدیداً این خبر را تکذیب می‌کنیم، فقط پیشنهاد بوده که در صورت تمایل والدین بتوانند در حیاط منزل یا اینکه در بوستان‌هایی که منابع طبیعی پیش بینی کرده درخت بکارند.