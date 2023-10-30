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۸ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۴

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان خبر داد؛

۵۰ هزارنفر از خودروهای بزرگترین مزایده در کرمان بازدید کردند

۵۰ هزارنفر از خودروهای بزرگترین مزایده در کرمان بازدید کردند

کرمان - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: قریب به ۵۰ هزار نفر از خودروهایی بزرگترین مزایده خودرویی کشور در کرمان به صورت حضوری بازدید کردند.

کوروش احمد یوسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر از اتمام زمان بازدید حضوری بزرگترین مزایده خودرویی کشور در این استان خبر داد و افزود: با توجه به پایان یافتن مهلت بازدید حضوری شهروندان از روز گذشته، آن دسته از متقاضیانی که موفق به کسب اطلاعات و شرکت در مزایده نشده‌اند به مدت دو روز امکان شرکت در مزایده را صرفاً از طریق سایت ستادایران دارند و می‌توانند تا ساعت ۱۹ نهم آبان ماه نسبت به انتخاب خودرو و شرکت در مزایده اقدام نمایند.

وی از همراهی رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاونین ایشان، مدیر روابط‌عمومی دادگستری استان، فرماندهی سپاه ثارالله، فرماندهی انتظامی استان، فرماندهی پادگان شهید باهنر کرمان، مدیر کل صدا و سیما استان، اصحاب رسانه و تمامی سازمان‌ها و نهادهای که زمینه اجرای بزرگترین مزایده فروش خودرویی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را در استان فراهم کردند، تقدیر کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان اظهارداشت: این مزایده با استقبال بی نظیر مردمی رو به رو شد و قریب به ۵۰ هزار نفر به صورت حضوری برای بازدید از خودروها در محل پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان حضور یافتند.

احمد یوسفی تاکید کرد: فرصت شرکت در مزایده صرفاً به مدت دو روز از طریق سایت ستادایران تا ساعت ۱۹۰۰ مورخ نهم آبان ماه تمدید شده است.

کد مطلب 5925223

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