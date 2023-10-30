مازندران در لبه آلودگی هوا است/ کاهش دید افقی در بابل

سیدمحمدرضا رضوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مازندران در لبه مرز آلودگی هوا قرار دارد، گفت: آلودگی در برخی روزها به اوج می‌رسد و روز گذشته شاهد اتفاقاتی در استان بودیم و دید افقی در بابل به کمتر از ۲۰۰ متر رسیده بود.

وی با اظهار اینکه سازمان محیط زیست سه دستگاه آلودگی سنج را خریداری کرده و در حال نصب است، افزود: قرار است نگهداری آن را هواشناسی برعهده گیرد و بر اساس آن فعالیت کارخانه‌ها و مراکز رصد می‌شود و شاید برخی مواقع به این نتیجه برسیم که فعالیت کارخانه‌ها کاهش یابد و یا مدارس تعطیل شود.

وی با عنوان اینکه پاییز و زمستان تعداد روزهای آلاینده در حال افزایش است و در پیش بینی‌های هواشناسی نیز نیز این مساله را لحاظ می‌کنیم، گفت: دستگاه‌های آلوده سنج در برخی شهرها نظیر آمل که صنعتی است باید نصب شود.

رضوی آلودگی در شرق استان را به دلیل فعالیت نیروگاه و مصرف روزانه هفت میلیون لیتر سوخت بالا دانست و راه اندازی ایستگاه آلاینده سنج را الزامی دانست و گفت: در ساری نیز به دلیل آلودگی‌های ناشی از ترافیک و ماشین و ریزگردهای ترکمنستان، آلودگی هوا رو به افزایش است.