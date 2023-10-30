۱۳ آبان، تجلی استکبارستیزی ملت ایران است

حجت الاسلام غلامرضا دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی از سردمداران استکبار و ظلم و ستم بر مظلومان بوده و ملت بزرگ ایران اسلامی از شر ظلم و جور و ستم آنها درامان نبوده و خسارات فراوانی دیده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر، آمریکا و اسرائیل در ظلم و جنایت در غزه و مناطق فلسطینی نشین شریک هستند و به کودکان و نوجوانان و جوانان و زنان و مردان رحم ندارند و در سه هفته اخیر جنایتی به وحشتناکی حادثه هیروشیما رقم زده‌اند و همچنان نیز به این رویه ادامه می‌دهند.

امام جمعه خاش تصریح کرد: متأسفانه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و سران کشورهای اسلامی در قبال جنایتکاران اسرائیلی سکوت کرده‌اند.

وی تاکید کرد: حضور پرشور و حماسی ملت ایران در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه ابهت و شکوه و عظمت و انسجام ملی ایرانیان را به دنیا نشان می‌دهد.