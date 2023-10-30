عقب نشینی نظامیان صهیونیست از جنین/ شهادت ۴ مبارز مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، منابع محلی اعلام کردند که شمار شهدای درگیری‌های بامداد و صبح امروز مبارزان مقاومت با اشغالگران صهیونیست در اردوگاه جنین به ۴ نفر افزایش یافته است.

در بین این شهدا، وئام حنون از بنیانگذاران گردان جنین بود که در حمله امروز اشغالگران صهیونیست به شهادت رسید.

همچنین در این درگیری‌های مسلحانه ۹ جوان فلسطینی دیگر نیز زخمی شدند.

عقب‌نشینی کامل اشغالگران صهیونیست از جنین

ارتش رژیم صهیونیستی پس از یورش چند ساعته به شهر جنین که طی آن چهار فلسطینی به شهادت رسیده و ۹ نفر دیگر زخمی شدند، از این شهر عقب‌نشینی کرد.

صهیونیست‌ها در جریان یورش به جنین ویرانگری زیادی در بعضی محله‌ها ایجاد کرده و ضمن وارد کردن خسارت به زیرساخت‌های این شهر از جمله ورودی شرقی شهر، یک میدان را هم به طور کامل تخریب کردند.

بازداشت گسترده فلسطینیان در کرانه باختری

نظامیان اشغالگر صهیونیست بامداد امروز دوشنبه حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف کرانه باختری انجام داده و طی آن ۵۲ فلسطینی را بازداشت کردند.