به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در جریان حملات بامدادی نظامیان صهیونیستی به اردوگاه جنین واقع در شمال کرانه باختری، حداقل چهار فلسطینی به شهادت رسیدند.

در این ارتباط گفته شده که سومین جوان فلسطینی بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه اردوگاه جنین به شهادت رسید.

همچنین گزارش شده است که بامداد سه شنبه حمله پهپادی توسط نیروهای اشغالگر در اطراف قبرستان جنین انجام شد.

گردان‌های قدس و گردان طوبس با اعلام حملات اشغالگران اعلام کردند که گروه‌های رزمی ما برای مقابله با نیروهای اشغالگر که به شهرک هجوم آورده بودند به سمت محورهای درگیری حرکت کردند.

ارتش رژیم اسرائیل نیز با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که در جریان درگیری با نیروهای فلسطینی در جنین واقع در کرانه باختری یک حمله پهپادی انجام دادیم.

ساعاتی پس از این حمله، نیروهای اشغالگر اسرائیل از منطقه اردوگاه جنین، الحدف و وادی برقین عقب نشینی کردند.

گردان‌های قدس - تیپ جنین نیز درباره این حملات اعلام کردند که وارد کردن خسارات سنگین به نیروهای اشغالگر و آسیب رساندن به خودروهای آنها باعث شد که اشغالگران برای نجات سربازان خود مداخله هوایی کنند.

گردان‌های قدس - تیپ جنین در بیانیه خود با قدردانی از مقاومت مردمی در برابر اشغالگران نوشت: «درود بر مردم استوار و صبور ما در نوار غزه که با خون خود شگفت انگیزترین حماسه‌ها را در برابر ماشین ظلم می‌نویسند.» در ادامه این بیانیه از سوی گردان‌های قدس - گردان جنین آمده است: «استفاده دشمن از هواپیماهای جنگی در درگیری مستقیم با مجاهدین ما، گواه روشنی بر بزدلی سربازانش است.»

المیادین نیز در اوج درگیری‌ها در جنین گزارش داد که اشغالگران اسرائیل از ورود آمبولانس‌ها برای انتقال مجروحان در اثر بمباران جنین جلوگیری می‌کنند.

ساعاتی پیش از این گردان‌های شهید عزالدین قسام اعلام کردند که مجاهدان عضو این گردان‌ها همراه بقیه نیروهای مقاومت به شدت با نظامیان اشغالگر صهیونیست در جنین درگیر شدند.

همچنین رسانه‌های عبری زبان از تیراندازی مبارزان فلسطینی با اسلحه ماگ به خودروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند. گفته شده در جریان این تیراندازی خودرو اشغالگران آتش گرفته و یک نظامی اسرائیلی از یگان ماگلان با درجه استوار به شدت آسیب دیده و به بیمارستان بلینسون منتقل شده است.

براساس گزارش‌ها، تبادل آتش میان مقاومت و اشغالگران در جنین در اطراف بیمارستان ابن سینا در بامداد چهارشنبه آغاز شده است و اشغالگران وارد این منطقه شده و با نیروهای مقاومت درگیر شدند.

روز گذشته نیز، شبکه الجزیره از یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری خبر داده بود، به طوری که این نظامیان به روستای برقه واقع در شمال نابلس در کرانه باختری حمله کرده و به سمت فلسطینی‌ها شلیک کردند. بر اساس این گزارش، نظامیان اشغالگر همچنین به اردوگاه شعفاط واقع در شمال قدس اشغالی حمله کردند.

همچنین گفته شده بود که عناصر ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه جبع واقع در جنوب جنین در کرانه باختری نیز یورش بردند. باشگاه اسیران فلسطینی اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست طی دو شب گذشته و بامداد سه شنبه دست کم ۴۲ فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کرده اند. باشگاه اسیران فلسطینی دو روز پیش نیز اعلام کرده بود که نظامیان رژیم اشغالگر با یورش به شهرهای رام الله، الخلیل، بیت لحم، اریحا و طولکرم در کرانه باختری دست کم ۱۲۳ فلسطینی از جمله ۴۰ کارگر اهل غزه را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا کنون ۱۲۱۵ فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری به دست نظامیان صهیونیست بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های فلسطینی چند روز قبل گزارش داده بودند که تعداد شهدای فلسطینی در کرانه باختری از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون افزایش یافته است.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، مجموع شهدای کرانه باختری از آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر گذشته تاکنون به ۹۰ نفر افزایش یافته است.

دو روز پیش نیز نیروهای فلسطینی در کرانه باختری عناصر ارتش رژیم صهیونیستی را در جریان یورش به نابلس، طولکرم و جنین واقع در کرانه باختری گلوله باران کردند. شبکه المیادین به نقل از رسانه‌های عبری زبان گزارش داد که ساکنان طولکرم با شلیک گلوله و نارنجک از نظامیان صهیونیست که به این منطقه حمله کرده بودند استقبال کردند.

همچنین نیروهای فلسطینی به سمت نظامیان صهیونیست در سیله الحارثیه واقع در نزدیکی جنین شلیک کردند. نظامیان صهیونیست با یورش به اردوگاه الجلزون واقع در شمال رام الله تعداد زیادی از فلسطینی‌های ساکن این اردوگاه را بازداشت کردند.

در جریان درگیری‌های رخ داده میان فلسطینی‌ها و نظامیان صهیونیست در این اردوگاه یک جوان فلسطینی زخمی شد.