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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۸

از سوی پژوهشکده علم و دین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛

دو نشست تخصصی با موضوع فلسطین برگزار می شود

دو نشست تخصصی با موضوع فلسطین برگزار می شود

نشست «بحران فلسطین و جنگ هویتی در غزه» با ارائه ابراهیم متقی و نشست بعدی با عنوان «فلسطین در هندسه نوین جهانی» با ارائه نیره قوی از سوی پژوهشکده علم و دین برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دو نشست تخصصی با دو عنوان «بحران فلسطین و جنگ هویتی در غزه» و «فلسطین در هندسه نوین جهانی» از سوی گروه مطالعات سیاسی و انقلاب اسلامی، پژوهشکده علم و دین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار می‌شود.

نشست «بحران فلسطین و جنگ هویتی در غزه» با ارائه ابراهیم متقی و نشست بعدی با عنوان «فلسطین در هندسه نوین جهانی» با ارائه نیره قوی برپا می‌شود.

هادی کشاورز دبیر جلسه بوده و این نشست نیز سه شنبه نهم آبان ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان‌های قدس و وصال شیرازی، کوچه اسکو، پلاک ۱۵ برگزار می‌شود.

نشست به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

لینک ورود به جلسه:

https://room.nahad.ir/ch/pajouheshgah

کد مطلب 5925382

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      فلسطین کمک نظامی میخاد ن صحبت کردن

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