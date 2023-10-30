دو نشست تخصصی با موضوع فلسطین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دو نشست تخصصی با دو عنوان «بحران فلسطین و جنگ هویتی در غزه» و «فلسطین در هندسه نوین جهانی» از سوی گروه مطالعات سیاسی و انقلاب اسلامی، پژوهشکده علم و دین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار می‌شود.

نشست «بحران فلسطین و جنگ هویتی در غزه» با ارائه ابراهیم متقی و نشست بعدی با عنوان «فلسطین در هندسه نوین جهانی» با ارائه نیره قوی برپا می‌شود.

هادی کشاورز دبیر جلسه بوده و این نشست نیز سه شنبه نهم آبان ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان‌های قدس و وصال شیرازی، کوچه اسکو، پلاک ۱۵ برگزار می‌شود.

نشست به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

لینک ورود به جلسه:

https://room.nahad.ir/ch/pajouheshgah ‌