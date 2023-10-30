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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۱

به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛

نشست بحران فلسطین و جنگ هویتی در هندسه نوین جهانی برگزار می شود

نشست بحران فلسطین و جنگ هویتی در هندسه نوین جهانی برگزار می شود

نشست تخصصی بحران فلسطین و جنگ هویتی در غزه و فلسطین در هندسه نوین جهانی به همت گروه مطالعات سیاسی و انقلاب اسلامی، پژوهشکده علم و دین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بحران فلسطین و جنگ هویتی در غزه و فلسطین در هندسه نوین جهانی به همت گروه مطالعات سیاسی و انقلاب اسلامی، پژوهشکده علم و دین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار می‌شود.

نشست بحران فلسطین و جنگ هویتی در غزه با ارائه ابراهیم متقی و نشست فلسطین در هندسه نوین جهانی با ارائه نیره قوی برگزار خواهد شد. همچنین دبیر علمی این نشست هادی کشاورز است.

زمان برگزاری سه شنبه ۹ آبان ماه رأس ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان‌های قدس و وصال شیرازی، کوچه اسکو، پلاک ۱۵ است.

علاقمندان می‌توانند از طریق اینجا به صورت مجازی در نشست شرکت کنند.

کد مطلب 5925560
فاطمه علی آبادی

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