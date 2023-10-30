شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در کردستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی صبح دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان کردستان از تشکیل پرونده قضائی برای افرادی که به هر نحوی در فرآیند انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرتکب تخلف شوند، خبر داد.

وی ضمن محکومیت جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی، اظهار داشت: رژیم جعلی و منحوس صهیونیست با به شهادت رساندن جمع کثیری از کودکان و زنان بی گناه‌، تمامی معاهدات بین‌المللی را زیرپا گذاشته و امیدواریم به فضل خداوند شاهد نابودی و ریشه کنی این رژیم و موفقیت و پیروزی جبهه مقاومت باشیم.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی به لحاظ کثرت نامزدها و حوزه‌های انتخابی از اهمیت ویژه‌ای در کشور برخوردار است و در صورت برگزاری باشکوه و با مشارکت حداکثری مردم، برگ زرین دیگری در کارنامه نظام مقدس جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید.

همه آحاد جامعه بر مدار قانون رفتار و عمل کنند

رئیس کل دادگستری استان کردستان تاکید کرد: زمانی امنیت و سلامت انتخابات تضمین می‌شود که همه آحاد جامعه بر مدار قانون رفتار و عمل کنیم.

وی افزود: بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان کردستان تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان داشت: شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در حوزه‌های قضائی استان تشکیل شده و به این دسته از جرایم در شعب دادسرا و دادگاه رسیدگی خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: لازم است که دستگاه‌های متولی و ذی صلاح نسبت به اعلام گزارش تخلفات و جرایم انتخاباتی اقدام کنند تا مرجع قضائی با تشکیل پرونده برای متخلفین، با آنها بصورت قانونی برخورد کند.

وی افزود: هدف اصلی این ستاد برگزاری انتخابات سالم، امن و با مشارکت حداکثری است و قبل از هر برخوردی، پیشگیری در دستور کار این ستاد قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان بر لزوم تشکیل جلسه توجیهی بین اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات در استان تاکید کرد و افزود: همچنین با نظارت ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان، جلسه‌ای با نامزدهای تأیید صلاحیت شده و همچنین احزاب و جناح‌های مختلف استان تشکیل شود.

اقدامات نامزدهای رد صلاحیت شده رصد خواهد شد

وی بر رعایت اصل بی طرفی در بین مقامات و مدیران استان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: اقدامات نامزدهای رد صلاحیت شده رصد خواهد شد و در صورت احراز اقدامات مجرمانه، با آنها بصورت قانونی برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اقدامات غیر قابل انکار نظام مقدس جمهوری اسلامی در رشد و توسعه استان، بر نقش خطیر صداوسیما در تبیین این اقدامات برای مردم تاکید کرد و خاطرنشان کرد: دشمن با ایجاد فضای آلوده و مسموم بین جوانان و نوجوانان سعی در دلسرد کردن آنها نسبت به نظام دارد و وظیفه رسانه‌های جمعی خنثی سازی این توطئه دشمن است.

وی همچنین در ادامه بر رصد مستمر و مداوم کانالهای فضای مجازی و برخورد با هنجارشکنان تاکید کرد.

رضا اعظمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دبیر این ستاد نیز از برگزاری جلسات این ستاد قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات خبر داد و افزود: از وظایف این ستاد پایش و رصد مداوم فعالیت‌های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جرایم، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های عضو ستاد، تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه، هماهنگی و تعامل مداوم با هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات، انعکاس فوری شرح جرایم مهم، توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب و ستادهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی مفاد قانون و جرایم از طریق رسانه‌های جمعی و انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه‌ها و نهادها است.

ثبت نام نهایی ۳۵۸ نامزد انتخاباتی در کردستان

مهتابی رئیس دفتر شورای نگهبان در کردستان از ثبت نام نهایی ۳۵۸ نفر از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد ۱۱۶ نفر در حوزه انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران، ۷۰ نفر در حوزه انتخابی مریوان و سروآباد، ۶۷ نفر در حوزه انتخابی قروه و دهگلان، ۴۰ نفر در حوزه انتخابی سقز و بانه و ۶۵ نفر در حوزه انتخابی بیجار و حسن آباد یاسوکند هستند.

همچنین در این جلسه مدیران دستگاه‌های مربوطه به ارائه برنامه‌های خود در خصوص برگزاری انتخابات سالم در استان پرداختند و مصوباتی به تصویب رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخابات استان کردستان رسید.