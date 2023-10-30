به گزارش خبرنگار مهر، در مورد تیروکمان و پاراتیروکمان و آنچه به اندازه ناکامی و موفقیت ورزشکاران این دو رشته در بازی های آسیایی و پاراآسیایی موردتوجه بود، همراهی غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیروکمان با تیم های اعزامی به هر دو رویداد بود.

شعبانی بهار در حالی طی یک ماه گذشته دو بار عازم هانگژو چین شد که پیش از این و در همین سال جاری هم دو سفر برون مرزی دیگر داشته و اتفاقا به همین کشور چین؛ اولین سفر وی به چین اردیبهشت و به بهانه مسابقات کاپ جهانی در شانگهای انجام شد. او در دومین سفر هم عازم چنگدو شد تا همزمان با رقابت های دانشجویان جهان در این شهر حضور داشته باشد.

چهار سفر به چین در نیم سال انتقاداتی را متوجه رئیس فدراسیون تیروکمان کرده است اگرچه وی تاکید دارد تنها برای یکی از این سفرها از محل اعتبارات فدراسیون هزینه شده است و سایر سفرها بدون هزینه کرد از این فدراسیون انجام شده است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین در مورد بازگشت زودهنگامش از بازی های پاراآسیایی و اینکه این مسئله به حواشی مربوط به تیم و فدراسیونش ربط داشته، توضیح داد.

درخواستی برای سفر به هانگژو نداشتم

غلامرضا شعبانی بهار گفت: برای هیچ یک از دو سفر اخیرم به هانگژو نه درخواستی داشتم و نه ریالی از بودجه فدراسیون هزینه کردم. هر دو سفر از طرف کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و با پیشنهاد و پیگیری روسای این دو کمیته انجام شد.

از طرف کمیته المپیک به بازی های آسیایی رفتم

وی که عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک است، خاطرنشان کرد: سرپرست تیم اعزامی تیروکمان به بازی های آسیایی امید نجاری بود. اصلا خودم گفته بودم که به عنوان سرپرست تیم نمی آیم. کمیته ملی المپیک برای افرادی که در کنار کمیته بودند شرایط سفر را مهیا کرده بود. من در واقع از طرف کمیته ملی المپیک و با هزینه این کمیته به هانگژو رفتم به همین دلیل کارتی که در اختیار داشتم VIP بود.

حضور در بازی های پاراآسیایی با درخواست رئیس کمیته پارالمپیک بود

رئیس فدراسیون تیروکمان در مورد سفرش به هانگژو برای بازی های پاراآسیایی نیز تصریح کرد: کمیته ملی پارالمپیک اینگونه مصوب کرده بود که روسای رشته هایی که ورزشکار و تیم‌های‌شان در بازی های پاراآسیایی شرکت دارند، به چین سفر کنند. با این حال در جلسه ای مشترک با غفور کارگری (رئیس کمیته ملی پارالمپیک) که اتفاقا آقایان ساعی، سهرابیان و قارداشی هم در آن حضور داشتند، گفتم که من به تازگی همراه با کمانداران در هانگژو بودم و سفرم برای این بازی ها (پاراآسیایی) ضرورتی ندارد اما رئیس کمیته ملی پارالمپیک خواستند که در سفر بوده و کنار تیم های‌مان حضور داشته باشیم.

نمی خواستم پاراکمانداران فکر کنند بی توجه هستم

شعبانی بهار ادامه داد: علاوه بر این بعضی از پاراکمانداران به صورت دوستانه این مسئله را مطرح کرده بودند که دوست دارند من در جریان بازی های پاراآسیایی کنارشان باشم. اگر نمی رفتم شاید نشانه کم توجهی به آنها می شد و اینکه برای بازی های آسیایی کنار کمانداران بود اما این حضور برای بازی های پاراآسیایی برایم مهم نبوده است. به هر حال و در کل سفر به هانگژو برای بازی های پاراآسیایی با تصمیم کمیته ملی پارالمپیک انجام شد.

ریالی از بودجه فدراسیون خرج سفر به هانگژو نشد

وی تاکید کرد: نمی گویم کمیته ملی المپیک و پارالمپیک اصرار صد درصدی برای سفرم به هانگژو داشتند اما پیشنهادی دادند و با توجه به اینکه منجر به کسر شدن از حساب فدراسیون نمی شد، انجام شد. تاکید می کنم که برای بازی های آسیایی و پاراآسیایی ریالی از فدراسیون هزینه نشد.

به یونیورسیاد رفتم اما با هزینه وزارت علوم

وی در واکنش به این مسئله که «شما طی سال جاری و پیش از هانگژو، دو سفر دیگر هم به چین داشته اید که یکی برای کاپ جهانی تیروکمان (اردیبهشت - شانگهای) و دیگری برای یونیورسیاد دانشجویان جهان (مرداد- چنگدو) انجام شد، همین مسئله سفرهای اخیر شما را بیشتر زیر ذره بین برده است»، گفت: من رئیس انجمن تیروکمان دانشجویان هستم و سفرم به رقابت های یونیورسیاد از طرف وزارت علوم وبا این عنوان انجام شد. یعنی برای آن سفر هم از محل اعتبارات فدراسیون هزینه ای نشد.

فقط هزینه یک سفر از چهار سفرم را فدراسیون تامین کرد

رئیس فدراسیون تیروکمان گفت: برای مسابقات کاپ جهانی اما با هزینه فدراسیون سفرم به چین انجام شد. درکل از مجموع چهار سفر به چین، فقط برای همین رقابت ها به شورای برون مرزی درخواست دادم و با هزینه فدراسیون راهی شدم. برای سه سفر دیگر نه درخواستی به شورا داشتم و نه ریالی از اعتبارات فدراسیون هزینه کردم.

برای رویدادهای دیگر مصوبه داشتم اما نرفتم

وی با تاکید بر اینکه طی سال جاری تنها در همین چهار رویداد کاپ جهانی، یونیورسیاد دانشجویان جهان و بازی های آسیایی و پاراآسیایی حضور داشته که همگی هم به میزبانی چین برگزار شدند، خاطرنشان کرد: امسال رویدادهای دیگری هم داشتیم که اتفاقا برای برخی از آنها مصوبه اعزام هم داشتم اما نرفتم. برای مسابقات سنگاپور مصوبه داشتم اما نرفتم، در آلمان هم کنگره جهانی و هم مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد. طبق درخواست ارائه شده به شورای برون مرزی، مصوبه سفر به آلمان را داشتم اما نرفتم. تیم ملی در کره جنوبی اردوی دو مرحله ای داشت اما در هیچ یک حضور نداشتم.

دلیل بازگشت زودهنگام

شعبانی بهار همچنین در پاسخ به این پرسش که «یکی دو روز پایانی مسابقات پاراتیروکمان کنار ورزشکاران نبودید در حالیکه مدال آور شدند. بازگشت زودهنگام از بازی های پاراآسیایی به انتقادهای مطرح شده مبنی سفرهای پی در پی شما مربوط می شد؟»، گفت: خیر، به خاطر کسالت یکی از مربیان تیم (کهتری) تصمیم به بازگشت گرفتم. وضعیت این مربی به گونه ای بود که بهتر بود هانگژو را ترک کند و توصیه شده بود در بازگشت تنها نباشد. به همین دلیل تصمیم گرفتم وی را همراهی کنم تا خدای نکرده برایش در مسیر بازگشت مشکلی ایجاد نشود. این شد که کنار پاراکمانداران نبودم اما رقابت های آنها را دنبال می کردم.