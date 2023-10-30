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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۷

مدیرکل کمیته امدادگلستان عنوان کرد؛

نصب ۱۳۱ پنل خورشیدی ویژه مددجویان کمیته امداد گلستان

نصب ۱۳۱ پنل خورشیدی ویژه مددجویان کمیته امداد گلستان

گرگان- مدیرکل کمیته امداد گلستان از نصب ۱۳۱ پنل خورشیدی ویژه مددجویان کمیته امداد این استان در شش ماهه اول سال خبر داد.

عیسی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تاکنون ۱۳۱ پنل خورشیدی در گلستان به شبکه سراسری برق نصب شده که این افراد توانستند از طریق فروش برق تولیدی، برای خود درآمدزایی کنند.

وی با اشاره به اینکه امسال ۶۰۰ نیروگاه در دستور کار داریم که برای آنها این طرح اجرا می شود، افزود: این طرح زمینه درآمدزایی ثابت را تا ۲۰ سال برای خانواده‌ها تضمین می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: کمیته امداد با اجرای طرح پنل‌های خورشیدی ۵ کیلو واتی بر روی سقف منازل مددجویی و عقد تفاهم نامه ۲۰ ساله با شرکت برق و خرید تضمینی برق تولیدی توسط این شرکت، گام بسیار موثری را در ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف خود برداشته است.

وی یادآور شد: اولویت اول این طرح برای جامعه هدف مددجویان تحت حمایت کمیته امداد است و در ادامه نیازمندان دهک‌های ۱ الی ۵ نیز می‌توانند از این خدمت بهره مند شوند.

بابایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این طرح بیشتر در روستاهای استان اجرا شده است.

کد مطلب 5925456

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    نظرات

    • رضا IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      لطفا از مشکلات خانواده تحت پوشش کمیته هم بنویسین این پنل ها هیچ کمکی نکرده

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