۱۰ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اشرافیت و هدایت اطلاعاتی مرزبانی استان، یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان قم در محور کاشان به قم متعلق به یک باند حرفه‌ای شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: از کامیون توقیفی، ۲۵۶ جفت کفش و تعداد ۷۱ طاقه پارچه کشف شده است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن اشاره به دستگیری راننده کامیون و شناسایی و رصد اطلاعاتی افراد مرتبط با این باند، افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهم تحویل مراجع قانونی شدند.

سرهنگ شرفی ضمن تقدیر از همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان قم خاطر نشان کرد: استمرار عملیات مشترک پلیس با سایر استان‌ها به منظور ضربه زدن به قاچاقچیان از برنامه‌های تعریف شده است که نشانه همدلی و هم پوشانی فرماندهی انتظامی و مرزبانی است.