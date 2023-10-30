امیدواریم فلسطینیان به سرزمین خود بازگردند

به گزارش خبرنگار مهر، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی نماینده کلیمیان ایران در مجلس و در تجمع کلیمیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی طی سخنانی گفت: کشتار بی‌رحمانه مردم غزه و جنایات فجیعی که رژیم صهیونیستی بر علیه مردم فلسطین اعمال می‌کند را به مردم و رهبر انقلاب تسلیت عرض می‌کنم.

وی افزود: متأسفانه در چند وقت اخیر شاهد نسل کشی در غزه و حمایت‌هایی که از طرف کشورهای غربی از اشغالگران بر علیه مردم بی‌دفاع فلسطین بودیم. همچنین بمباران عظیمی که از طرف رژیم صهیونیستی اعمال می‌شود را شاهد هستیم.

نماینده کلیمیان ایران ادامه داد: متأسفانه میزان بمب‌هایی که در این سه هفته بر سر مردم غزه ریخته شد، از بمب‌های استفاده شده در جنگ جهانی دوم بیشتر است.

سامه‌یح نجف‌آبادی بیان کرد: در این اواخر شاهد بمباران منازل مسکونی و بیمارستانها بودیم که این نشان دهنده اعمال شنیع صهیونیست‌ها است. تصور کنید این انفجارهای عظیم چه آثار منفی در ذهن و خاطره مردم و کودکان فلسطین می‌گذارد. این کودکان تا آخر عمرشان اعصاب سالمی نخواهند داشت. از سویی عدم اجازه برای ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه یکی از نشانه‌های بی رحمی رژیم صهیونیستی است.

وی ادامه داد: ما در چند ماه اخیر شاهد اعتراضات شدید ضد صهیونیستی مردم سرزمین‌های اشغالی نسبت به دولتشان بودیم. از سویی هم اکنون شاهد اعتراض از طرف جامعه یهودی ایران و نیز اعتراضات شدید یهودیان در سراسر دنیا علیه رژیم صهیونیستی هستیم.

این نماینده مجلس اظهار داشت: نتانیاهو بداند که عواقب این جنگ در نهایت گریبان خود را می‌گیرد و در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شده و به مکافات اعمال خود خواهد رسید.

نماینده کلیمیان ایران در مجلس بیان کرد: جامعه یهودیان ایران ۲۶۰۰ سال کنار مردم ایران زندگی کردند و در این ۲۶۰۰ جز نیکی چیزی ندیدند، این جامعه اسرا، شهدا و جانبازان زیادی تقدیم ایران کرده است و همیشه حمایت خودشان را به بنیان‌گذار و رهبر فرزانه انقلاب اعلام داشته است.

وی اذعان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک مردم فلسطین هرچه سریع‌تر بتوانند، نه تنها در این جنگ پیروز شوند بلکه به خانه خود برگردند و به طور آزادانه به حیات خود ادامه دهند.