خسارت سنگین با بروز بیماری نیوکاسل/واکسینه ۱۶۵ هزار طیور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش رهبر ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: نیوکاسل یکی از بیماری‌های قابل توجه در ماکیان است که بروز آن سبب خسارات سنگین به پرورش دهندگان طیور می‌شود.

وی با اشاره به اجرای مرحله اول واکسیناسیون نیوکاسل خوراکی در شهرستان باشت، ابراز داشت: ۷۰ هزار قطعه طیور بومی در روستاهای شهرستان باشت علیه بیماری نیوکاسل ایمن سازی شد.

رهبر با بیان اینکه طی سال گذشته نیز ۲ فاز واکسیناسیون طیور بر علیه نیوکاسل را داشتیم، عنوان کرد: ۱۶۵ هزار قطعه طیور در قالب این طرح پوشش داده شد.

رئیس اداره دامپزشکی باشت گفت: این تعداد طیور واکسن آشامیدنی مقاوم به گرما، علیه بیماری ویروسی نیوکاسل به صورت رایگان واکسینه شدند.