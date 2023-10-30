محمد فرمانی مسئول بسیج دانش آموزی استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی در این استان پرداخت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز به ویژه شهید حسین فهمیده، گفت: شهدای دانش آموز و دفاع مقدس، بیانگر عظمت و ایستادگی ملت ایران هستند؛ هر ساله از هشتم آبان ماه به مناسبت سالروز شهادت محمد حسین فهمیده هفته بسیج دانش آموزی آغاز و تا سیزدهم آبان ماه که سالروز تسخیر لانه جاسوسی است، ادامه دارد.

فرمانی افزود: امسال همانند سال‌های گذشته اقدامات و برنامه‌های متنوعی به مناسبت این هفته با شعار محوری «نظم نوین جهانی با نسل آرمانی» در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و مدارس صورت می‌گیرد.

وی نخستین برنامه این هفته را اعزام دانش آموزان به سرزمین‌های نور اعلام کرد و اظهار داشت: آئین افتتاحیه برگزاری اردوهای راهیان نور با حضور عبداللهی استاندار البرز، سردار حیدرنیا فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز، علی حجر گشت مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز و جمعی از مدیران مناطق و شهرستان‌های آموزش و پرورش استان البرز در اردوگاه کلهر برگزار شد؛ در ادامه این رویداد، ۴۰۰۰ نفر از دانش آموز دختر در قالب ۲۰ کاروان در آبان ماه به این اردو اعزام خواهند شد و اردوی پسران نیز در بهمن ماه انجام خواهد شد.

فرمانی ادامه داد: شهید فهمیده یکی از چهره‌های ماندگار و به یاد ماندنی در تاریخ ایران اسلامی است و از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد تا این شهید بزرگوار خطه سرسبز البرز و همچنین شهدایی همچون شهید رضا پناهی و بهنام محمدی، به عنوان الگو برای دانش‌آموزان قرار گیرند و تبدیل به گفتمان عمومی شوند؛ از این رو برگزاری یادواره شهید فهمیده، همایش سه هزار نفری دانش آموزان بسیجی در راستای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و مبارزه با استکبار، برگزاری یادواره «لاله‌های روشن» در مدارس استان البرز با هدف گرامیداشت شهدای دانش آموز نیز از دیگر برنامه‌های این هفته است.

«امید آفرینی، نشاط آفرینی، تبیین هویت ملی» رویکرد اصلی بسیج دانش‌آموزی

مسؤول سازمان بسیج دانش آموزی استان البرز با اشاره به رویکرد اصلی سازمان با عنوان «امید آفرینی، نشاط آفرینی، تبیین هویت ملی» بیان کرد: با برنامه ریزی مدونی که صورت گرفته، فضای مجازی را رها نکرده و پویش‌های مختلفی نیز در شبکه‌های اجتماعی از جمله شاد و ایتا برگزار می‌شود؛ اجرای زنگ گفتگو با هدف پاسخگویی به شبهات و جهاد تبیین در مدارس، پویش «حقوق منهای بشر، مساوی آمریکا» در راستای حضور عملی دانش آموزان در پاسخگویی به سوالات مسائل روز و نیز پویش «نسل ضد آمریکا» و «هندسه بدون سلطه» نیز از اهم برنامه‌های این هفته است.

وی با اشاره به شعار راهبردی سازمان بسیج دانش آموزی استان البرز مبنی بر "بسیج دانش آموزی، تفکر انقلابی، روحیه جهادی، اخلاص عملی، اخلاق ولایی"، تصریح کرد: شهدای دانش آموز نمونه بارزی از دانش آموز تراز انقلاب اسلامی هستند و اگر امروز در جهان تاثیرگذار هستیم به برکت خون شهداست و برای قدرشناسی این نعمت‌ها با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان در جهت محکومیت اقدامات اسرائیل و آمریکا، همدردی با کودکان غزه و نیز حمایت از جریان مقاومت قدم برمی داریم؛ سعی شده است برنامه‌های مختلف تربیتی و فرهنگی ویژه دانش آموزان در مسیر راهپیمایی انجام شود تا به یادگار بماند به نیکی برای دانش آموزان و پاسخی سهمگین برای دشمنان کشور عزیزمان.