به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در رأس هیأتی به مسکو سفر کرده است، امروز با لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته بین‌الملل و آندری کارتاپولوف رئیس کمیته دفاع دومای مسکو دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، عملیات طوفان الاقصی را نتیجه ظلم ۷۵ ساله صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین دانست.

جلال‌زاده ضمن اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در اعزام هیأت‌های پارلمانی به کشورهای دوست و هم‌پیمان بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصی، اتفاقات امروز غزه را جنایت قرن نامید.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که پس از روسیه در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک خود عازم ترکیه خواهد بود، از مواضع سازنده مسکو در خصوص جنایات غزه و وتوی قطعنامه آمریکا بر ضد منافع مردم فلسطین در شورای سازمان ملل تقدیر کرد.

جلال‌زاده عنوان کرد که ایران و روسیه باید به تلاش‌های خود برای آتش‌بس فوری در غزه شدت بخشند تا کشتار کودکان، زنان و مردم بی‌دفاع غزه متوقف شود. ایران و روسیه در گذشته با همکاری مشترک در سوریه نشان دادند که با یک حرکت هماهنگ می‌توانند جلوی اراده آمریکا را بگیرند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله گرفتن اروپایی‌ها از مواضع آمریکا در موضوع خاورمیانه عنوان کرد که اتفاقات غزه در روزهای اخیر انزوا و شکست سیاست خارجی آمریکا را آشکار ساخت.

جلال‌زاده با اشاره به سومین نشست کمیسیون مشترک پارلمانی ایران و روسیه که اخیراً در تهران برگزار شد، گفت: روابط دو جانبه دو کشور به طور پیوسته در تمام عرصه‌ها رو به گسترش است.

وی همچنین نسبت به همکاری ایران و روسیه در تسریع تکمیل پروژه راه‌آهن رشت-آستارا اظهار امیدواری کرد.

رئیس کمیته بین‌الملل دومای دولتی روسیه نیز در این دیدار عنوان کرد: با وجود تقویت قطعنامه اردن در مجمع سازمان ملل، اسرائیل و آمریکا در عمل با سر باز زدن از آن، مشروعیت این مجمع را زیر سوال برده‌اند.

اسلوتسکی افزود: آمریکا به دنبال افزایش تنش در جنگ غزه است و با وجود تمام تلاش‌های دیپلماتیک ایران، روسیه و جامعه بین‌الملل به صورت یکجانبه از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند.

این مقام دومای روسیه با اشاره به برگزاری جلسه کمیته اجرایی مجمع پارلمانی آسیا در آینده نزدیک، از اهمیت ایجاد یک بستر پارلمانی مخصوص در منطقه برای مقابله با جنایات صهیونیست‌ها در غزه سخن گفت.

وی همچنین پروژه کریدور شمال- جنوب را رقیبی برای کانال سوئز و تنگه دریای سیاه برشمرد و نسبت به تکمیل هر چه سریع‌تر آن اظهار امیدواری کرد.

رئیس کمیته دفاع دومای روسیه نیز در این دیدار عنوان کرد: جنایات ارتش رژیم صهیونیستی که این روزها غربی‌ها از آن تحت عنوان دفاع از خود یاد می‌کنند، مدت‌هاست از حد و مرز خود گذشته است.

الکساندر کارتاپولوف افزود: آمریکا با تحمل شکست در اوکراین، سوریه و افغانستان، در غزه با حمایت از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به دنبال احیای چهره تخریب شده خود است، اما تلاش‌های آن راه به جایی نخواهد برد.

وی در این دیدار همچنین بر موضع مشترک ایران و روسیه برای ایجاد آتش‌بس فوری در غزه و لزوم افزایش همکاری‌های نظامی و فنی دو کشور تاکید کرد.