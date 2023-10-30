پایان رسیدگی به ۱۵ پرونده ملی در تعزیرات حکومتی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن پور صبح دوشنبه در مراسم سالروز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در سه زمینه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت دارو و درمان در کشور فعالیت می‌کند.

وی افزود: از ابتدای سال تا امروز در حوزه کالا و خدمات بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ پرونده در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت با نظر گرفتن پرونده‌های مانده از سال قبل ۵ هزار و ۱۰۶ پرونده مختومه و ۵۴ پرونده نیز در انتظار رسیدگی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان اینکه در این مدت ۷۹۶ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز در این سازمان تشکیل شده، ادامه داد: ۷۶۳ مورد از این پرونده‌ها رسیدگی شده و ۶۲ مورد نیز در نوبت رسیدگی است.

وی حوزه بهداشت، دارو و درمان را یکی از حوزه‌های حساس این سازمان دانسته و عنوان کرد: از ابتدای سال د =تا به امروز ۴۸۷ پرونده برای این حوزه در تعزیرات حکومتی تشکیل شده که با احتساب پرونده‌های سال قبل به ۴۸۴ مورد رسیدگی شده و ۵ مورد نیز در حال رسیدگی است.

حسن پور تصریح کرد: در طی این مدت و در تمام این بخش‌ها متخلفین به ۱۶۵ میلیارد تومان پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

وی تاکید کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۹ پرونده مهم و ملی وارد تعزیرات حکومتی استان قزوین شده که رسیدگی به ۱۵ مورد آن به پایان رسیده و حدود ۸۳۰ میلیارد ریال نیز برای این پرونده‌ها حکم صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در پایان یادآور شد: گشت‌های این مجموعه ادامه دارد و ۴۳۶ تیم گشتی در طی ۷ ماه گذشته بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مورد گشت برای نظارت بر بازار انجام داده‌اند.