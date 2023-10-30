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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

مدیرکل تعزیزات قزوین خبر داد؛

پایان رسیدگی به ۱۵ پرونده ملی در تعزیرات حکومتی استان قزوین

پایان رسیدگی به ۱۵ پرونده ملی در تعزیرات حکومتی استان قزوین

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: ابتدای سال جاری تا کنون ۱۹ پرونده مهم و ملی وارد تعزیرات حکومتی استان قزوین شده که رسیدگی به ۱۵ مورد آن به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن پور صبح دوشنبه در مراسم سالروز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در سه زمینه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت دارو و درمان در کشور فعالیت می‌کند.

وی افزود: از ابتدای سال تا امروز در حوزه کالا و خدمات بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ پرونده در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت با نظر گرفتن پرونده‌های مانده از سال قبل ۵ هزار و ۱۰۶ پرونده مختومه و ۵۴ پرونده نیز در انتظار رسیدگی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان اینکه در این مدت ۷۹۶ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز در این سازمان تشکیل شده، ادامه داد: ۷۶۳ مورد از این پرونده‌ها رسیدگی شده و ۶۲ مورد نیز در نوبت رسیدگی است.

وی حوزه بهداشت، دارو و درمان را یکی از حوزه‌های حساس این سازمان دانسته و عنوان کرد: از ابتدای سال د =تا به امروز ۴۸۷ پرونده برای این حوزه در تعزیرات حکومتی تشکیل شده که با احتساب پرونده‌های سال قبل به ۴۸۴ مورد رسیدگی شده و ۵ مورد نیز در حال رسیدگی است.

حسن پور تصریح کرد: در طی این مدت و در تمام این بخش‌ها متخلفین به ۱۶۵ میلیارد تومان پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

وی تاکید کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۹ پرونده مهم و ملی وارد تعزیرات حکومتی استان قزوین شده که رسیدگی به ۱۵ مورد آن به پایان رسیده و حدود ۸۳۰ میلیارد ریال نیز برای این پرونده‌ها حکم صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در پایان یادآور شد: گشت‌های این مجموعه ادامه دارد و ۴۳۶ تیم گشتی در طی ۷ ماه گذشته بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مورد گشت برای نظارت بر بازار انجام داده‌اند.

کد مطلب 5925778

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