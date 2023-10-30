آغاز کوچ پاییزه ۲۷ هزار خانوار عشایر استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید کریمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز کوچ پاییزه عشایر کوچ‌رو در استان فارس گفت: همه ساله با آغاز فصل پاییز، کوچ پاییزه عشایر استان از مناطق سردسیر یا ییلاقی به مناطق گرمسیر یا قشلاقی شروع می‌شود.

وی افزود: در کوچ پاییزه عشایر از مناطق شمالی استان نظیر آباده، اقلید، بوانات، سپیدان و خرمبید و… به مناطق جنوبی نظیر داراب، زرین دشت، خنج، لارستان، فراشبند و قیر و کارزین، کازرون کوچ می‌کنند.

مدیرکل امور عشایر استان فارس بیان کرد: همچون سال‌های گذشته نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از عشایر سیار فارس در موسم ییلاق و قشلاق در قالب ۲۷ هزار خانوار عشایری اقدام به کوچ می‌کنند.

کریمی با اشاره به اینکه ارائه خدمات و پشتیبانی به عشایر کوچ رو از وظایف سازمانی اداره کل امور عشایر است، خاطرنشان کرد: هر ساله با آغاز فصل کوچ اقداماتی همچون مرمت راه‌های عشایری، استقرار اکیپ‌های آبرسانی سیار، ذخیره سوخت مورد نیاز عشایر، تأمین امنیت با کمک نیروی انتظامی و… انجام می‌شود.

مدیرکل امور عشایر فارس با بیان اینکه در سال جاری نیز کوچ پاییزه عشایر استان طی روزهای گذشته آغاز شده است، عنوان کرد: بر اساس اطلاعیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، ورود عشایر به مراتع قشلاقی استان از تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری تعیین شده است.

به گزارش مهر، استان پهناور فارس با توجه به وسعت و تنوع اقلیمی توانسته ۱۲ درصد عشایر کشور را در خود جای دهد و به عنوان قطب عشایر کشور قلمداد می‌شود.