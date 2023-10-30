محدودیت تردد جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال برداشته شد

پیمان کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت تردد جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال رفع شد.
وی متذکر شد: این محورها به دلیل عملیات کارگاه جادهای مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام میشود.
کرج- رئیس پلیس راه البرز گفت: محدودیت تردد جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال رفع شد.
پیمان کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت تردد جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال رفع شد.
وی متذکر شد: این محورها به دلیل عملیات کارگاه جادهای مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام میشود.
نظر شما