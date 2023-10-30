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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

رئیس پلیس راه البرز:

محدودیت تردد جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال برداشته شد

محدودیت تردد جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال برداشته شد

کرج- رئیس پلیس راه البرز گفت: محدودیت تردد جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال رفع شد.

پیمان کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت تردد جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال رفع شد.

وی متذکر شد: این محورها به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

کد مطلب 5925846

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