محدودیت تردد جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال برداشته شد

پیمان کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت تردد جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال رفع شد.

وی متذکر شد: این محورها به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.