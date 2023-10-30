آغاز تغییرات در وزارت ورزش با جابجایی اسبقیان/ رئیسی که مدیرکل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی وزیر ورزش طی حکمی شروین اسبقیان را به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی منصوب کرد.

در حکم کیومرث هاشمی خطاب به سید شروین اسبقیان آمده است:

نظر به تعهد، تخصص وتجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «مشاور و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از روحیه انقلابی و کار جهادی، موارد ذیل را در اولویت برنامه‌های آن حوزه قرار دهید:

۱-ساماندهی و مدیریت امور مربوط به مکاتبات، مراسلات و ملاقات‌ها به عنوان هماهنگ و تنظیم کننده ارتباطات

۲-تشکیل ثبت و ابلاغ صورت جلسات شورای معاونین، مجامع، جلسات هیات مدیره‌ی مجموعه‌های وابسته و سایر شوراها

۳-تمشیت امور مربوط به سفرهای بین‌المللی و استانی

۴-هماهنگی در تنظیم دستور جلسات شوراهای عالی ورزش و جوانان با هماهنگی دبیرخانه‌های ذیربط و پیگیری مصوبات

۵-انجام کلیه امور تشریفات میهمانان خارجی و داخلی حوزه

۶-تهیه، تنظیم و ابلاغ کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی اینجانب و نظارت بر حسن اجرا

۷-ارتقای عملکرد و ساماندهی امور حوزه و ارائه گزارش ادواری از وضعیت انجام امور محوله

۸-نظارت بر ارجاع درخواست‌های واصله مردم در سفرهای استانی به واحدهای ذیربط و انجام پیگیری‌های مقتضی

۹-انجام اقدامات لازم به منظور شرکت اینجانب در کمیسیون‌های تخصصی دولت، مجلس و مجامع عمومی

۱۰-پیگیری ماموریت‌های ویژه و انجام سایر امور محوله

امید است با اتکال به خداوند متعال و برقراری تعامل سازنده با معاونان، مشاوران و سایر مدیران و همکاران این وزارت در مسیر تحقق اهداف دولت مردمی و عدالت محور موفق و موید باشید.

لازم به ذکر است ، اسبقیان پیش از این مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی ، ریاست فدراسیون قایقرانی، مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌ شرقی، مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل ، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران و ریاست فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان را در کارنامه فعالیت ورزشی خود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی ۲۷ شهریور با رای اعتماد نمایندگان مجلس به عنوان وزیر ورزش منصوب شد.

انتصاب اسبقیان به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی اولین تغییر در چارت وزارت ورزش است. اسبقیان در حالی این حکم را دریافت کرده که ریاست فدراسیون جانبازان را بر عهده دارد. دوره ریاست وی اسفنده سال جاری به پایان می رسد.

وی در این مسئولیت جایگزین کاوه احمدی شد که پیش از این به عنوان سرپرست مدیرکل حوزه وزارتی فعالیت می کرد.