به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت نیرو، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پنجمین نشست بزرگ فصلی این شرکت از تدوین دستورالعمل و آغاز پویش بزرگ عملیاتی این شرکت به منظور اجرای طرح‌های مدیریت بار تابستان با هدف تأمین ۱۰۰ درصدی برق این کلان شهر در تابستان ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده رقمی بالغ بر ۶۰۰ میلیون کیلووات ساعت معادل مصرف برق بیش از یک هفته این کلان شهر، صرفه‌جویی در حوزه برق شهر تهران رخ داده و رکورد کاهش پیک با دستیابی به عدد ۷۲۶ مگاوات در ساعات اوج بار در نیمه مردادماه سال جاری شکسته شد.

وی تدوین دستورالعمل گذر از پیک تابستان سال آتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از عبور از تابستان سال جاری را حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی و تعهد کارکنان این شرکت و توسعه استفاده از سامانه‌های کنترلی، استفاده از فناوری هوش مصنوعی، حذف رویه‌های منسوخ و قدیمی اداری و جایگزینی کامل فرآیندهای اداری مرسوم با خدمات الکترونیک و غیرحضوری را از مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده و در دست توسعه و تکمیل این شرکت دانست و با تاکید بر حضور سالم‌ترین و معتمدترین نیروی انسانی در مجموعه این شرکت، نظارت هرچه بیشتر بر روند خدمت‌رسانی، سلامت اداری و افزایش رضایت مردمی و همچنین استقرار کامل نظام مدیریتی سبز، حذف ضایعات و پسماندهای محیط کاری و همچنین حذف کاغذ از فرآیندهای اداری را به عنوان دیگر برنامه‌های در حال اجرای این مجموعه به عنوان دستگاهی پیشرو در اجرای طرح‌های تحولی نام برد.

ناظریان خاطرنشان کرد: همانگونه که در بخش خدمات اداری معتقد به لزوم استقرار روش‌های نوین هستیم در اجرای طرح‌های مرتبط با حفظ پایداری شبکه نیز نیازمند آن هستیم که با توجه به افزایش مصرف پیش‌بینی شده برای سال آتی از تجارب کسب شده امسال و دانش متخصصان جوان خود استفاده کنیم تا بتوانیم در سال ۱۴۰۳ نیز سومین سال موفق متوالی در مدیریت پیک تابستانه را برای هموطنان خود رقم بزنیم.