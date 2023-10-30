۵۶ سند از اسناد لانه جاسوسی وارد کتابهای درسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در راستای ترویج روحیه استکبار ستیزی و معرفی چهره ددمنشانه شیطان بزرگ، با برنامه ریزی های صورت گرفته جانمایی های علمی و استانداری برای اسناد لانه جاسوسی منظور شد.

هرچند بخشی از این اسناد در سال‌های قبل کار شده و در کتاب‌های درسی موجود بود، امسال بخش‌های قبلی تقویت و بهسازی شده و در عین حال اسناد جدیدی با بررسی‌های کارشناسانه و مطالعات تخصصی انتخاب و نیز افزوده شد.

در آستانه گرامی داشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی، ضمن حمایت از تحقق آنچه که پیرجماران آن را انقلاب دوم اسلامی نامیدند، خود را ملزم می‌دانیم برای نسل‌های آینده ایران اسلامی روایت صحیحی از این اسناد در کتاب‌های درسی صادر کنیم و البته خود را در ابتدای این مسیر می‌دانیم.

ما می‌دانیم آنچه درباره این امر مهم در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی صورت گرفته همچنان کافی نیست و در تلاش هستیم برای بهره‌برداری بیشتر و بهتر با رویکردهای استاندارد علمی و اصول یادگیری، آموزش و تربیت در سال‌های آتی اقدامات ارزنده‌تری صورت گیرد.