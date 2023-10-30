  1. استانها
  2. تهران
۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۹

فرماندار دماوند تاکید کرد؛

ضرورت تامین سوخت جایگزین در دامداری ها و مرغداری های دماوند

ضرورت تامین سوخت جایگزین در دامداری ها و مرغداری های دماوند

دماوند- فرماندار دماوند با اشاره به آغاز فصل سرما و کمبود سهمیه سوخت بنزین و گازوئیل در منطقه بر لزوم تامین سوخت جایگزین شرکت های صنعتی و دامداری و مرغداری های این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی عصر دوشنبه در نشست کارگروه سوخت دماوند گفت: تعدادی از جایگاه داران شهرستان با کمبود سهمیه سوخت بنزین و گازوئیل در سطح شهرستان مواجه هستند.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تردد در شهرستان دماوند که نیمی از آن را مسافران و خودروهای باربری تشکیل می‌دهند باید نسبت به بازبینی سهمیه بندی و افزایش آن برای جایگاه‌های مهم، بویژه اختصاص کارت‌های سوخت بیشتر اقدام کرد.

فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه باید به اقشار ضعیف و همچنین برخی روستاهای فاقد گاز توجه ویژه داشت عنوان کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، برنامه ریزی درست و دقیقی جهت توزیع سیلندرهای گاز مایع و نفت سفید برای نقاط فاقد گاز شهرستان داشته باشند.

طاهرخانی گفت: با توجه به آغاز فصل سرما، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به تأمین سوخت جایگزین جهت شرکت‌های صنعتی، دامداری ها و مرغدارها از همین حالا پیش بینی و در اختیار آنها در مواقع بحران احتمالی از جمله قطعی یا کمبود گاز اقدام قرار بگیرد.

کد مطلب 5926041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها