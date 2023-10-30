به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات ساماندهی سایت مسکن مهر کمالوند خرم‌آباد بر لزوم استفاده و بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های شهرداری و دستگاه‌های اجرایی استان به‌منظور ارائه خدمات شهری، ایجاد رفاه و متعادل‌کردن شرایط زندگی مردم تأکید کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه مسکن مهر از جمله پروژه‌های اداره راه و شهرسازی محسوب می‌شود، افزود: باتوجه‌به اینکه شهرداری‌ها متولی نگهداری شهر هستند، به‌منظور ایجاد زیرساخت‌ها و ارائه خدمات شهری طی تفاهم‌نامه‌ای این سایت به شهرداری واگذار شد که امیدواریم با همکاری و مساعدت دستگاه‌های اجرایی شرایط زندگی مردم را در این سایت متعادل شود.

بنابراین گزارش، در این جلسه مصوبات جلسه ساماندهی سایت مسکن مهر کمالوند که شامل ایجاد زیرساخت‌های شهری و خدمات‌رسانی شهرداری می‌شود، مطرح و پس از بررسی و پیگیری دستورات لازم اتخاذ شد.