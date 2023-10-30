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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۵

معاون استاندار لرستان:

ارائه خدمات شهری در مسکن مهر خرم‌آباد به شهرداری واگذار شد

ارائه خدمات شهری در مسکن مهر خرم‌آباد به شهرداری واگذار شد

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از واگذاری کار ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات شهری در مسکن مهر «کمالوند» خرم‌آباد به شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات ساماندهی سایت مسکن مهر کمالوند خرم‌آباد بر لزوم استفاده و بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های شهرداری و دستگاه‌های اجرایی استان به‌منظور ارائه خدمات شهری، ایجاد رفاه و متعادل‌کردن شرایط زندگی مردم تأکید کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه مسکن مهر از جمله پروژه‌های اداره راه و شهرسازی محسوب می‌شود، افزود: باتوجه‌به اینکه شهرداری‌ها متولی نگهداری شهر هستند، به‌منظور ایجاد زیرساخت‌ها و ارائه خدمات شهری طی تفاهم‌نامه‌ای این سایت به شهرداری واگذار شد که امیدواریم با همکاری و مساعدت دستگاه‌های اجرایی شرایط زندگی مردم را در این سایت متعادل شود.

بنابراین گزارش، در این جلسه مصوبات جلسه ساماندهی سایت مسکن مهر کمالوند که شامل ایجاد زیرساخت‌های شهری و خدمات‌رسانی شهرداری می‌شود، مطرح و پس از بررسی و پیگیری دستورات لازم اتخاذ شد.

کد مطلب 5926085

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