به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رسول خواسته شامگاه دوشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر مدرسه علمیه الزهرا (س) خلخال، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد تمدن نوین اسلامی اظهار کرد: همه ما در مقابل ایجاد زمینه برای تحقق تمدن نوین اسلامی مسئول هستیم و باید موضعگیری و تلاشهایمان در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی بوده و شرایط را برای شکلگیری حکومت جهانی مهیا کنیم.
وی با بیان اینکه هر تمدنی نیاز به یک سری زیرساخت دارد، تصریح کرد: لازمه شکلگیری تمدن نوین اسلامی تقویت مبانی فکری و معرفتی است، مبانی فکری و معرفتی وابسته به علوم اسلامی انسانی بوده و حوزههای علمیه وظیفه استنباط، تبیین و تفسیر آن را بر عهده دارند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل با اشاره به جایگاه والای حوزههای علمیه در تبیین مبانی فکری و معرفتی گفت: مبانی اسلامی را در بحث فرهنگ حوزه طراحی میکند بنابراین مسئولان باید سیاستها و راهبردهایشان را متناسب با اهداف حوزه تعیین کنند چرا که همکاری با حوزه در این زمینه، کمک به تشکیل مبانی فکری است.
حجتالاسلام خواسته افزود: امروزه جنگ بر سر ارزشها است، دشمنان با تمام توان سعی در عوض کردن جایگاه ارزش با ضد ارزش هستند و برای نسل جدید ایرانی بر اساس این تفکر غلط برنامهریزی میکنند که تبیین این ارزشها بر عهده حوزههای علمیه است.
وی با بیان اینکه حوزههای علمیه ظرفیت بزرگی در کشور هستند که تولید فکر و علم در آن اتفاق میافتد، خاطرنشان کرد: طبق اذعان بسیاری از مسئولان تأسیس و وجود مدارس علوم دینی در شهرها به شکل قابل توجهی در کاهش آسیبهای اجتماعی اثرگذار است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین از زحمات «فاطمه سعیدیفر» سرپرست سابق مدرسه تجلیل و طی حکمی از سوی مدیر حوزههای علمیه خواهران استان اردبیل «سیده رؤیا موسوی» به عنوان سرپرست جدید این مجموعه حوزوی منصوب شد.
موسوی از مبلغان برجسته استان بوده و از درجه علمی سطح سه رشته مشاوره برخوردار است.
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