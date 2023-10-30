۸۰ درصد محصولات زراعی پاییزه در آذربایجان غربی کشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو شهبازی، روز دوشنبه در جلسه ستاد زراعت استان افزود: زارعین گندمکار، توصیه‌های کودی کارشناسان را در مزارع تا مدت زمان باقی مانده از کشت، رعایت کنند.

وی اظهارکرد: با چهار هزار و ۳۰۰ هکتار کلزای کشت شده در سال جاری جهاد کشاورزی به تعهدات خود عمل کرده و در تأمین بذر اصلاح شده نیز استقبال بی نظیری از سوی کشاورزان انجام شده است.

شهبازی اضافه کرد: طی کشت پاییزه امسال ۲۰ هزار تن بذر اصلاح شده غلات که مورد تأیید محققان مرکز تحقیقات کشاورزی است در زمین‌های استان مورد استفاده کشاورزان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه طبق پیش بینی‌ها انتظار پاییز پر بارش داریم، ادامه داد: در محصول گندم در سال زراعی گذشته، با ۶۸۳ هزار تن خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص دادیم و این رکورد خرید بی نظیر بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: در صورت فراهم بودن شرایط اقلیمی امیدواریم رکورد شکنی مجدد را در سال زراعی شاهد باشیم.

وی افزود: کود لازم به موقع تأمین و تحویل زارعان شده است و توصیه می‌شود زارعان از کودهای فسفاته و پتاسه که نقش مؤثری در تولید محصول با کیفیت دارند، در مزارع استفاده کنند.

شهبازی با اشاره به اینکه امسال متوسط تولید گندم استان در اراضی آبی از میانگین کشوری بیشتر بود، اظهار کرد: میانگین تولید گندم آبی در کشور ۴.۵ تن در هکتار بود که کشاورزان استان با پنج تن تولید رکورد تولید را شکستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار امیدواری کرد با ارائه آموزش‌های ترویجی و کارشناسی محققان این بخش امسال متوسط تولید در هکتار را هشت تن در هکتار در گندم آبی برسانند.

شهبازی ادامه داد: سال زراعی گذشته در مجموع ۳۹۴ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت گندم قرار داشت و کشاورزان آذربایجان غربی نزدیک بک میلیون تُن گندم را برداشت کردند.

وی با اشاره به مرغوبیت و کیفیت گندم تولیدی آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: مبارزه به موقع با علف‌های هرز به میزان ۲۴۰ هزار هکتار و آفات و امراض مختلف از جمله سن گندم در سطح ۲۱۳ هزار هکتار از دیگر علل افزایش تولید گندم بود.