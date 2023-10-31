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۹ آبان ۱۴۰۲، ۷:۲۵

فرماندار اسفراین:

اسفراین جزو شهرستان پیشرو در طرح کاشت یک میلیارد درخت است

اسفراین جزو شهرستان پیشرو در طرح کاشت یک میلیارد درخت است

اسفراین_ فرماندار اسفراین گفت: این شهرستان از جمله مناطق پیشرو در طرح کاشت یک میلیارد درخت در خراسان شمالی محسوب می‌شود.

مسلم نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی کاشت درخت در شهرستان اسفراین اظهار کرد: در این طرح با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه، گونه‌های سازگار با آن نواحی کاشته خواهد شد.

فرماندار اسفراین همچنین درباره نوع گونه و حفاظت از این نهال‌های درختان گفت: در این طرح به چگونگی روش‌های حفظ و نگهداری درختان نیز توجه ویژه شده است.

وی به مجموعه‌های همکار در این طرح و همچنین مدت زمان آن اشاره و تصریح کرد: این طرح با حمایت دولت و از جمله طرح‌های منابع طبیعی بوده که پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت بخش خصوصی، تشکل‌های مردم نهاد و دوستداران و علاقه مندان طبیعت در یک دوره چهار ساله انجام خواهد شد.

نوری با اشاره به برگزاری جلسات مربوطه و تاکید بر لزوم همکاری تمامی ادارات و ظرفیت‌های مردمی در پیشبرد اجرای این طرح افزود: این شهرستان در اجرای طرح نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت از شهرستان‌های پیشرو در سطح استان است.

وی در انتها گفت: تا کنون ۵۶ هزار اصله پسته و ۲۲۵۰۰ گونه بیابانی تاغ و آتریپلکس و قره داغ در شهرستان اسفراین در سال ۱۴۰۲ کاشت شده است.

کد مطلب 5926157

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