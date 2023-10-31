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۹ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۱

فرمانده سپاه استان سمنان:

پویش ملی «حقوق بشر منهای آمریکا» در استان سمنان اجرا می‌شود

پویش ملی «حقوق بشر منهای آمریکا» در استان سمنان اجرا می‌شود

سمنان- فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به مهمترین برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی در استان گفت: پویش ملی حقوق بشر منهای آمریکا در این هفته در سراسر استان برگزار خواهد شد.

سردار منصور شوقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای هفته بسیج دانش آموزی سال جاری بیان کرد: برنامه‌های زیادی برای این ایام تدارک دیده شده اما پویش حقوق بشر منهای آمریکا یکی از شاخص ترین این برنامه‌ها است.

وی با بیان اینکه این پویش در فضای مجازی برگزار و هدف آن آشنایی دانش آموزان با جنایت‌های استکبارگران است، افزود: برگزاری مسابقات علمی، هنری، فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی است.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه مسابقه دست سازه‌های علمی دانش آموزی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی در استان است، بیان کرد: پویش لاله‌های روشن، یادواره شهدای اثرگذار در مدرسه از جمله دیگر برنامه‌های این ایام خواهد بود.

شوقانی ادامه داد: اوج برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی را حضور دانش آموزان، دانشجویان و آحاد مردم استان سمنان در راهپیمایی ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی به صورت فراگیر خواهد بود که امسال با فاجعه بزرگ انسانی که غزه شاهد هستیم، پرشور تر از سال‌های قبل نیز برگزار می‌شود.

وی از آحاد مردم استان سمنان برای حضور در این رویداد مهم دعوت کرد و افزود: مردم استان بار دیگر همراه با مردم غزه و فلسطین از جنایت‌های استکبارگران اعلام انزجار خواهند کرد.

کد مطلب 5926210

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