ضرورت حرکت به سمت هوشمندسازی مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بابایی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم مدیریت بحران، برگزاری مانورهای مختلف است.

وی با بیان اینکه نیمه دوم آبان‌ماه امسال مانور بزرگ زلزله و تحریب سد در منطقه تهم برگزار خواهد شد، تصریح کرد: بر این اساس برگزاری یک مانور بزرگ تخصصی در استان در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر آن مانورهای ساعت صفر نیز در حال برگزاری است.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با یادآوری اینکه ارتقای خدمات‌رسانی و امدادرسانی در گرو آموزش است، به همین خاطر مانورها به صورت کمی و کیفی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، تاکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای آمادگی‌ برای رویارویی با حوادث احتمالی انجام می‌شود.

بابایی با بیان اینکه اصل کار در ستاد مدیریت بحران کشور بر مبنای هماهنگی بوده و در صورت نبود هماهنگی کارها به خوبی پیش نمی‌رود، ادامه داد: آنچه به پیشرفت کار، کاستن از مخاطرات و آسیب‌های جانی و مالی در سطح استان منجر می‌شود، هماهنگی بین دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران است.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با اشاره به اینکه فرمانداران شهرستان‌ها نیز باید بحث سطح‌بندی را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: این مانورها و رزمایش‌ها به منظور افزایش سطح ایمنی و امدادرسانی در حوادث برگزار می‌شود.