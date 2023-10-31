به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در نشست شورای دانشگاه، دکتر تاجبخش مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری در خصوص روند تصویب رشته در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزش دانشگاه توضیحاتی را عنوان کرد.

در ادامه دکتر دارا با اشاره به اهمیت ایجاد این دوره و دلایل توجیهی آن،‌ هدف از ایجاد آن را معرفی انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف در داخل و خارج از کشور عنوان کرد.

وی غنا بخشیدن به حوزه مطالعات انقلاب اسلامی از طریق تولید دانش، نوآوری، نظریه پردازی، نقد و بررسی نظریه های مربوط به حوزه مطالعات انقلاب با توجه به انتظارات و نیازهای داخلی و خارجی،‌ تربیت کارشناسان، کارگزاران، پژوهشگران و مدرسان مورد نیاز در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی، پاسخگویی به نیازها و مقتضیات روز کشور، چالش ها و فشارها و نیز ارزیابی و آسیب شناسی تجربه انقلاب اسلامی و آینده پژوهی انقلاب اسلامی با توجه به شرایط و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان به ویژه جهان اسلام با تأکید بر تمدن سازی نوین اسلامی را از جمله دلایل توجیهی ایجاد این رشته برشمرد.

دارا به بیان توضیحاتی در خصوص اعضای هیأت علمی مدرس رشته، رشته های دایر در گروه،‌ وضعیت برنامه درسی مصوب رشته، سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها و طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی دانشگاه و شورای آموزشی دانشگاه پرداخت.

در ادامه پس از بحث و بررسی موضوع از سوی اعضای شورا موضوع راه اندازی دوره دکتری مطالعات انقلاب اسلامی – گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامی با اکثریت آرا تصویب شد.

در ادامه نشست، رییس دانشگاه مطالبی را در خصوص جذب اعضای هیات علمی و لزوم اعلام نیاز گروه ها با ذکر موارد و شاخص های اعلام شده ( لزوم بررسی پست سازمانی خالی،‌ مشخص شدن اتاق استاد و ‌دلیل جذب) عنوان کرد.

در ادامه دوره دانش‌افزایی مالی و بودجه‌ای معاونین دانشگاه، روسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی برگزار شد و غلامرضا خاکسار مدیر امور مالی و محمد خجسته مدیر دفتر برنامه و بودجه دانشگاه به بیان مواردی از قبیل مبانی قانونی مورد عمل در بودجه و حسابداری دانشگاه،‌ طبقه بندی بودجه ای،‌تنظیم و پیشنهاد بودجه و عوامل موثر در تعیین بودجه هزینه ای سالانه دانشگاه پرداختند.