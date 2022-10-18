به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در این نشست دکتر خسرو تاجبخش مدیر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس، در سخنانی نیاز به اندیشه ورزی عقلانی در حوزه آموزه های اعتقادی و تألیف و ترجمه و تحقیق در این حیطه و تقویت بنیان­ های الهیاتی و نقد رویکرد­های الحادی به مسائل فلسفه دین در جهان امروز، معرفی سنت فکری فلسفی–کلامی اسلامی مرتبط با فلسفه دین در عرصه بین­ الملل و بازسازی آموزه ­های عقلانی در سنت اسلامی در مباحث معاصر فلسفه دین و تربیت متخصصان در حوزه فلسفه دین و آشنا به مباحث فلسفه دین اسلام و مباحث روز فلسفه دین معاصر با تکیه بر تولید ادبیات مرتبط با آموزه ­های اسلامی در عرصه ملی و بین المللی را از دلایل توجیهی ایجاد این رشته عنوان کرد.

وی در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص برنامه درسی رشته،‌ اعضای هیات علمی ثابت و مدعو،‌ سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها،‌ جدول ترم بندی دروس ‌و طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه پرداخت.

در ادامه نشست دکتر سعیدی مهر به بیان توضیحاتی در خصوص اهمیت فلسفه دین در دنیای کنونی پرداخت و پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورای دانشگاه، راه اندازی دوره دکتری فلسفه دین با اکثریت آرا به تصویب رسید.