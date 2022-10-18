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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۵

در نشست شورای دانشگاه؛

دکتری فلسفه دین در دانشگاه تربیت مدرس راه‌اندازی می شود

دکتری فلسفه دین در دانشگاه تربیت مدرس راه‌اندازی می شود

در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی دوره دکتری فلسفه دین تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در این نشست دکتر خسرو تاجبخش مدیر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس، در سخنانی نیاز به اندیشه ورزی عقلانی در حوزه آموزه های اعتقادی و تألیف و ترجمه و تحقیق در این حیطه و تقویت بنیان­ های الهیاتی و نقد رویکرد­های الحادی به مسائل فلسفه دین در جهان امروز، معرفی سنت فکری فلسفی–کلامی اسلامی مرتبط با فلسفه دین در عرصه بین­ الملل و بازسازی آموزه ­های عقلانی در سنت اسلامی در مباحث معاصر فلسفه دین و تربیت متخصصان در حوزه فلسفه دین و آشنا به مباحث فلسفه دین اسلام و مباحث روز فلسفه دین معاصر با تکیه بر تولید ادبیات مرتبط با آموزه ­های اسلامی در عرصه ملی و بین المللی را از دلایل توجیهی ایجاد این رشته عنوان کرد.

وی در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص برنامه درسی رشته،‌ اعضای هیات علمی ثابت و مدعو،‌ سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها،‌ جدول ترم بندی دروس ‌و طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه پرداخت.

در ادامه نشست دکتر سعیدی مهر به بیان توضیحاتی در خصوص اهمیت فلسفه دین در دنیای کنونی پرداخت و پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورای دانشگاه، راه اندازی دوره دکتری فلسفه دین با اکثریت آرا به تصویب رسید.

کد مطلب 5611492
مهتاب چابوک

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