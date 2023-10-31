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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰

کتاب جشنواره نمایش عروسکی رونمایی شد/ رایزنی برای دبیری حجازی‌فر

کتاب جشنواره نمایش عروسکی رونمایی شد/ رایزنی برای دبیری حجازی‌فر

کتاب نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک با مدیرمسوولی هادی حجازی‌فر دوشنبه ۸ آبان‌ ماه در کافه چهارسو تئاتر شهر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مراسم رونمایی از کتاب نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، عصر روز دوشنبه هشتم آبان ماه با حضور کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی، سیدمحمدجواد طاهری رئیس تئاتر شهر و هادی حجازی‌فر دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان نمایش عروسکی و علاقه‌مندان در محل کافه تریای چهارسوی تئاتر شهر برگزار شد، مدیرکل هنرهای نمایشی پس از امضای کتاب جشنوار عروسکی، ضمن تشکر از دست اندکاران تنظیم و چاپ کتاب گفت: چاپ این اثر می‌تواند رویداد مهمی همچون جشنواره عروسکی را در اذهان ماندگار کند و در آینده مرجع موثقی برای مطالعه شفاهی آثار راه‌یافته به جشنواره باشد.

کاظم نظری همچنین از هادی حجازی‌فر و هنرمندان این عرصه قدردانی کرد و گفت: برای برگزاری نوزدهمین جشنواره نمایش عروسکی از هادی حجازی‌فر و هنرمندان این عرصه تشکر می‌کنم و با توجه به برگزاری موفق دوره قبل، سعی می‌کنم برای دوره آینده برگزاری جشنواره هم این مسئولیت را بره عهده هادی حجازی‌فر قرار دهیم.

حجازی‌فر دبیر جشنواره عروسکی و مدیرمسئول کتاب نیز با بیان اینکه انتشار کتاب با هدف افزایش کیفیت تصویری نسبت به سایر ادوار، با اندکی تأخیر انجام شده است، گفت: دلیل تأخیر در رسیدن کتاب جشنواره عروسکی، افزایش کیفیت تصویری بود. مهمترین مرجع مکتوب جشنواره‌ها، کتب چاپ شده این رویدادهاست که می‌تواند منبع موثقی برای علاقه‌مندان و محققان باشد.

حجازی‌فر با اعلام اینکه نسخه الکترونیکی این کتاب نیز آماده شده و در دسترس است، افزود: تاکنون نسخه الکترونیکی کتاب روی سایت جشنواره بارگزاری شده و به زودی بر روی درگاه الکترونیکی سایت ایران تئاتر نیز بازنشر می‌شود.

وی همچنین ضمن تشکر از ریاست مجموعه تئاترشهر، عنوان کرد: بر طبق توافق با سیدمحمدجواد طاهری، سه اثر برگزیده جشنواره در بخش بزرگسالان نوزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی در تئاتر شهر و تا پایان امسال، روی صحنه می‌روند که نمایش «مامان» اولین اثر از این سه اثر است.

کد مطلب 5926401
آروین موذن زاده

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