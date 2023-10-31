به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مراسم رونمایی از کتاب نوزدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، عصر روز دوشنبه هشتم آبان ماه با حضور کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی، سیدمحمدجواد طاهری رئیس تئاتر شهر و هادی حجازیفر دبیر نوزدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران - مبارک برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان نمایش عروسکی و علاقهمندان در محل کافه تریای چهارسوی تئاتر شهر برگزار شد، مدیرکل هنرهای نمایشی پس از امضای کتاب جشنوار عروسکی، ضمن تشکر از دست اندکاران تنظیم و چاپ کتاب گفت: چاپ این اثر میتواند رویداد مهمی همچون جشنواره عروسکی را در اذهان ماندگار کند و در آینده مرجع موثقی برای مطالعه شفاهی آثار راهیافته به جشنواره باشد.
کاظم نظری همچنین از هادی حجازیفر و هنرمندان این عرصه قدردانی کرد و گفت: برای برگزاری نوزدهمین جشنواره نمایش عروسکی از هادی حجازیفر و هنرمندان این عرصه تشکر میکنم و با توجه به برگزاری موفق دوره قبل، سعی میکنم برای دوره آینده برگزاری جشنواره هم این مسئولیت را بره عهده هادی حجازیفر قرار دهیم.
حجازیفر دبیر جشنواره عروسکی و مدیرمسئول کتاب نیز با بیان اینکه انتشار کتاب با هدف افزایش کیفیت تصویری نسبت به سایر ادوار، با اندکی تأخیر انجام شده است، گفت: دلیل تأخیر در رسیدن کتاب جشنواره عروسکی، افزایش کیفیت تصویری بود. مهمترین مرجع مکتوب جشنوارهها، کتب چاپ شده این رویدادهاست که میتواند منبع موثقی برای علاقهمندان و محققان باشد.
حجازیفر با اعلام اینکه نسخه الکترونیکی این کتاب نیز آماده شده و در دسترس است، افزود: تاکنون نسخه الکترونیکی کتاب روی سایت جشنواره بارگزاری شده و به زودی بر روی درگاه الکترونیکی سایت ایران تئاتر نیز بازنشر میشود.
وی همچنین ضمن تشکر از ریاست مجموعه تئاترشهر، عنوان کرد: بر طبق توافق با سیدمحمدجواد طاهری، سه اثر برگزیده جشنواره در بخش بزرگسالان نوزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی در تئاتر شهر و تا پایان امسال، روی صحنه میروند که نمایش «مامان» اولین اثر از این سه اثر است.
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